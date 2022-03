La storia del baccarat, uno dei giochi di carte più amati

Il baccarat è il popolare gioco di carte spesso chiamato "Bond's game", perché è uno dei giochi preferiti del celeberrimo agente 007. Probabilmente, si tratta di uno dei giochi più antichi del casino ma la sua origine non è così chiara.

La leggenda narra che gli antichi Etruschi tra il 900 e l'800 a.C. sul territorio dell'attuale Toscana, durante uno dei loro riti praticassero un gioco considerato il precursore dell’odierno Baccarat. C'è anche una teoria che afferma che il Baccarat sia stato inventato da un croupier italiano, appassionato di tarocchi, Felix Falguierein che visse nel XV secolo. Il nome stesso, deriva da un'antica parola italiana e francese che significa "zero", "niente". Questo nome è stato effettivamente dato di proposito poiché il valore di tutti i dieci, jack, regine e re è uguale a zero.

Il baccarat nel mondo

Il Baccarà arrivò rapidamente in Francia e alcuni ritengono che fu il luogo dove ebbe origine questo gioco. Prima che si diffondesse in tutto il mondo, infatti, il baccarat veniva giocato dalla nobiltà francese ed era conosciuto con il nome di Chemin de fer.

E’ importante sottolineare come le versioni del gioco differiscono leggermente a seconda del paese in cui si è. Ad esempio, la versione del baccarat conosciuta in nord America è quella più semplice.

Come avrai potuto capire, le origini del baccarat hanno radici in Europa, tuttavia, il suo vero boom si ebbe nel momento in cui sbarcò nei casino degli Stati Uniti. Il Baccarat è arrivato a Las Vegas grazie a Francis "Tommy" Renzoni, che ha "portato" questo gioco in Nevada dall'Avana. Nel 1990 il Baccarat ha conquistato il cuore dei giocatori dei casinò di Atlantic City, dove era considerato un gioco prestigioso. Attualmente nei casinò ci sono diverse varietà di Baccarat e le versioni più popolari sono quella americana ed europea. Queste versioni differiscono leggermente l'una dall'altra, ma l'obiettivo principale del gioco è lo stesso in entrambe le varianti.

Il gioco è molto semplice. Non si fa altro che scommettere su chi vincerà, il giocatore oppure il dealer, ovvero chi otterrà un risultato quanto più vicino al 9. In alcune versioni, è possibile anche scommettere sul pareggio.

Attualmente nei casinò il Baccarat è presente nella sua forma originale così come nella sua versione mini. Le regole sono le stesse, la differenza principale sono le puntate, le dimensioni del tavolo e il numero di giocatori. Il tavolo per mini Baccarat è progettato per 7 giocatori mentre il tavolo della versione standard è progettato per 14. Il gioco del Baccarat è disponibile nei casinò di tutto il mondo ed è più popolare negli Stati Uniti e in Asia.

Baccarat nei casinò online

Negli ultimi anni, il successo del baccarat è sbarcato online e, in particolare, nei casino online stranieri . Queste tipologie di piattaforme offrono agli amanti del gioco d’azzardo diverse versioni del baccarat e, nella versione online, le carte vengono distribuite da un software casuale e visualizzate in forma grafica sullo schermo.

In alcuni palinsesti dei migliori casino online, troverai anche la possibilità di giocare con un croupier dal vivo e interagire con gli altri giocatori presenti nel tavolo. Il tavolo del baccarat online è un po' più piccolo di quello dei casinò tradizionali e presenta un layout molto chiaro che include spazi per il croupier e per i giocatori.

Uno degli aspetti più interessanti di giocare a baccarat online è che affidandoti alle piattaforme di gioco d’azzardo avrai spesso accesso ad importanti bonus e promozioni anche senza deposito. Quindi, quando scegli il casino per il tuo divertimento online, tieni conto del bonus di benvenuto che ti offre!