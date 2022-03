Robot per piscina: cosa sono e come funzionano

I robot per piscina sono dei dispositivi tecnologici sempre più diffusi, anche perché si sono molto evoluti negli ultimi anni e sanno quindi garantire una grande efficienza, ma di cosa si tratta esattamente?

Bisogna premettere che in commercio sono oggi disponibili tantissimi diversi modelli di tali articoli, ed è sufficiente visionare la categoria dedicata ai robot piscina di e-commerce specializzati come AcquaViva Store per rendersene subito conto, nonostante ciò è comunque possibile specificare, per grandi linee, quali siano le loro caratteristiche tecniche e funzionali.

Andiamo subito a scoprirle.

Prodotti specifici per la pulizia del fondo

Anzitutto, è utile sottolineare che i robot per piscina sono dispositivi finalizzati alla pulizia del fondo della piscina, ovvero una superficie sicuramente molto critica.

Lo sporco più grossolano, infatti, tende a depositarsi proprio sul fondo della vasca, senza trascurare le antiestetiche formazioni di alghe, di colore verdastro, che possono svilupparsi su tali superfici e che sono dovute principalmente all’esposizione ai raggi solari.

Pulire il fondo della piscina senza svuotarla è sempre stata una delle operazioni manutentive più difficili, tuttavia grazie ai robot per piscina essa è divenuta molto più agevole, anzi completamente automatizzata.

Come funziona il robot per piscina

Il robot per piscina è infatti un articolo tecnologico dalle dimensioni piuttosto compatte, comunque variabili da modello a modello, in grado di muoversi autonomamente su tutta la superficie del fondo della vasca, effettuando al contempo un’approfondita azione pulente.

Il funzionamento di questi robot, dunque, è paragonabile a quello dei robot aspirapolvere per uso domestico, sebbene ovviamente si tratti di uno strumento molto più complesso ed evoluto, essendo chiamato ad agire sott’acqua.

Il motore e altri elementi fondamentali

Per quel che riguarda gli elementi principali che contraddistinguono i robot per piscina è doveroso menzionare anzitutto il motore, fondamentale per l’effettuazione della pulizia, il sistema di movimentazione, il quale può essere a ruote, a cingoli o di differente tipologia, e la bocchetta aspirante, ovvero la parte che, venendo a contatto col fondo della vasca, aspira ogni residuo di sporco; tanto maggiore sarà la potenza del motore, ovviamente, tanto più efficace ed approfondita sarà l’azione della bocchetta aspirante.

Il sistema di filtraggio

All’interno del robot, inoltre, è presente un filtro che “cattura” lo sporco restituendo alla piscina dell’acqua pulita.

Il filtro va semplicemente svuotato quando il dispositivo viene estratto dall’acqua e per facilitare quest’ultima operazione, le case produttrici si sforzano di proporre dei dispositivi leggeri e maneggevoli, nonché muniti di appositi manici.

Le caratteristiche del filtro sono misurate in micron, unità di misura corrispondente a un milionesimo di metro: tanto maggiore è il numero di micron (un modello con filtro da 50 a 100 micron è da considerarsi ottimo), tanto più il sistema di filtraggio riuscirà a trattenere efficacemente anche i residui di sporco più piccoli.

Sistemi di alimentazione e di mappatura

Ulteriori elementi dei robot per piscina sono il sistema di alimentazione, ovvero un cavo impermeabile tramite cui l’energia elettrica giunge al dispositivo tramite un trasformatore, e il sistema di mappatura, il quale si fonda su un chip programmabile e consente al robot di muoversi in maniera “razionale”, eseguendo così una pulizia del fondo della vasca che sappia rivelarsi quanto più completa ed uniforme possibile.

Alcuni modelli di ultima generazione, di tipo domotico, possono essere gestiti nei movimenti comodamente da smartphone, utilizzando delle apposite App.

Un articolo ormai irrinunciabile

Il robot per piscina, dunque, è un articolo davvero semplicissimo da utilizzare, un dispositivo contraddistinto da altissimi livelli di automazione che esonera quindi dal compimento di qualsiasi azione meccanica.

Questi dispositivi puliscono le superfici in maniera completamente autonoma, come visto, ed è sufficiente provvedere regolarmente alla pulizia dei loro filtri per eseguire la loro manutenzione.