Spazi verdi: sempre più di tendenza i giardini con erba sintetica

Ristoranti, strutture alberghiere, centri benessere, parchi divertimento, abitazioni private e non solo: sono in molti attualmente a scegliere di rivestire i propri giardini, interni ed esterni, con l’erba sintetica per realizzare ambienti accoglienti ed originali.

Alla base di questa scelta, vi è la consapevolezza che gli spazi verdi sono di grande impatto sulle persone grazie alla loro capacità di ricreare quella connessione con la natura che, ad oggi, è tanto ricercata.

Sono dunque molti i consumatori che al giorno d’oggi per ricavare un angolo green optano per l’erba sintetica, così da sfruttarne la praticità, la versatilità e gli altri importanti vantaggi derivanti dalla sua installazione.

L’erba sintetica, infatti, non richiede un impegno costante per mantenere un verde rigoglioso, in quanto non dipende dalle condizioni climatiche e quindi non necessita di attività di irrigazione, concimazione e taglio.

In caso di pioggia intensa, poi, non c’è rischio che si formino ristagni perché l’asciugatura è rapida. È altrettanto importante ricordare che i costi per l’installazione e la manutenzione sono piuttosto contenuti perché non bisogna acquistare attrezzatura da giardinaggio. Infine, un prato artificiale può essere realizzato anche da coloro che soffrono di allergie legate al manto erboso naturale.



Erba sintetica: una soluzione per ogni esigenza

Quando si decide di utilizzare l’erba sintetica per rivestire i propri spazi, è importante scegliere un modello di buona fattura, che resista nel tempo, che garantisca sicurezza e che esteticamente simuli un manto erboso naturale.

Per ogni specifica destinazione d’uso dello spazio a disposizione, infatti, esistono tipologie diverse di erba sintetica. Per chi desidera ottenere un effetto particolarmente realistico, ad esempio, si trovano online modelli che, grazie a fibre lunghe con tre colorazioni diverse di verde ed una punta di beige, rendono il manto artificiale indistinguibile rispetto a quello naturale.

Anche chi possiede animali può installare erba sintetica per i propri giardini, senza aver timore che questa si decolori o si rovini: esistono infatti manti artificiali con memoria elastica ideati per tornare nella loro posizione originale tutte le volte che vengono calpestati. Si tratta, peraltro, di prodotti che non trattengono liquidi e odori sgradevoli, grazie ad un sistema di installazione che non prevede l’intaso con sabbia.

Infine, in caso di giardini destinati ad essere frequentati anche da bambini, sono presenti sul mercato modelli di erba sintetica che, grazie alla particolare morbidezza delle loro fibre, consentono ai più piccoli di giocare con tranquillità senza paura di farsi male in caso di caduta.



Perché acquistare erba sintetica online

Acquistare online erba sintetica è un modo pratico, semplice e intuitivo per trovare ciò di cui si ha bisogno.

Navigando sui portali specializzati nella rivendita di erba sintetica, infatti, è possibile confrontare le diverse opzioni disponibili, il tutto direttamente da casa ed in qualsiasi momento della giornata.

Per scegliere il prodotto perfetto non serve neppure avere un bagaglio di conoscenze particolare sul mondo del giardinaggio: generalmente, infatti, online sono disponibili descrizioni dettagliate per comprendere le funzionalità di ogni singola tipologia di erba sintetica, nonché consigli su come effettuare passo dopo passo l’installazione del rivestimento selezionato.

Se poi si è alla ricerca di spunti su come utilizzare l’erba sintetica per arricchire i propri spazi indoor e outdoor, è anche possibile trovare idee interessanti per dare sfogo alla propria creatività e rendere unici gli ambienti che si vivono quotidianamente.