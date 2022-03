Tutto ciò che bisogna sapere circa il rapporto tra criptovalute e casino online

I primi casino ad utilizzare le criptovalute sono stati quelli non certificati, ovvero privi della licenza AAMS-ADM. Tuttavia, col passare del tempo e con l'esplosione definitiva del fenomeno, anche i casino più noti e popolari del mondo hanno cominciato ad offrire ricompense e a consentire depositi in valuta digitale. Ma quali sono le caratteristiche dei cosiddetti Bitcoin casino e perché offrono vantaggi interessanti?

La diffusione delle valute digitali

La popolarità delle criptovalute nel mondo del gioco d'azzardo risale a qualche anno prima della pandemia. Nel 2016, quando Bitcoin iniziò a diffondersi, alcuni siti (evidentemente lungimiranti) cominciarono ad accettare le criptovalute come forma di pagamento, se non altro per differenziare i propri introiti e tentare la strada di un investimento interessante. Nel frattempo, un numero crescente di persone ha cominciato a prendere confidenza con questi metodi di pagamento innovativi. Non sorprende, quindi, che molti casino online abbiano iniziato ad accettare valute digitali e persino a fornire pagamenti in Bitcoin, Ethereum, etc.



Come funziona la blockchain ?

Questa tecnologia consente agli utenti di registrare tutte le transazioni effettuate tramite l'uso delle criptovalute. Le transazioni vengono annotate e gestite da alcuni server dedicati. La blockchain detiene una rete decentralizzata in grado di tenere traccia di ogni singola transazione, tracciandola all'interno di un registro pubblico non modificabile. In buon sostanza, questo sistema è stato pensato per registrare tutte le transazioni in maniera sicura e trasparente. La struttura decentralizzata della blockchain garantisce il rispetto della privacy e della sicurezza di ogni utente. Oltre a quanto detto, questa tecnologia è in grado di restituire altri vantaggi piuttosto evidenti.



I principali vantaggi offerti dai casino blockchain