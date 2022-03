A Caraglio molti applausi allo spettacolo “Confessioni audaci di un ballerino di liscio”

Un inno alla gioia di vivere, ma anche un segno concreto di ripartenza.

Al teatro civico di Caraglio lo scorso venerdì sera, 11 marzo, è andato in scena “Confessioni audaci di un ballerino di liscio”, un recital con musical dal vivo. Con la regia di Paola Cereda, ha visto sul palco Luisa Trompetto e l’orchestra modenese Le Abramo’s, composta da Alessandra Fogliani, Anna Palumbo e Sandra Cartolari.

"La passione è preziosa spinta, condizione imprescindibile per me". Nata e cresciuta a Brianza, Paola Cereda ha coltivato fin da giovane la passione per la scrittura teatrale, componendo i suoi primi testi in dialetto.

Laureata in Psicologia a Torino con una tesi sull'umorismo ebraico, si è specializzata in cooperazione internazionale, in particolare in progetti artistici e teatrali nel sociale. Ha viaggiato e lavorato in molti Paesi, tra i quali Colombia, Argentina, Egitto e Romania, ed attualmente collabora con ASAI, Associazione di Animazione Interculturale, occupandosi anche di progetti artistici con minori italiani e stranieri.

Per due volte finalista al Premio Calvino (2001 e 2009) ha pubblicato nel 2009 il suo primo romanzo "Della vita di Alfredo" . In seguito, nel 2014, "Se chiedi al vento di restare" (finalista al Premio Rieti) e nel 2016 "Le tre notti dell’abbondanza" (Premio Pavoncella 2016 per la Creatività Femminile, sez. Letteratura). Con "Confessioni Audaci di un ballerino di liscio", scritto nel 2017, è stata finalista al Premio Rapallo Carige e al Premio Asti d’Appello, oltre che ricevere la menzione speciale della Critica al Premio Vigevano 2017. Con "Quella metà di noi", il suo ultimo romanzo scritto nel 2019 ha vinto il Premio Segafredo Zanetti "Un libro, un film" 2019 ed è stata selezionata per il Premio Strega 2019, arrivando al sesto posto.

Molti applausi al termine della serata, alla quale ha partecipato anche il sindaco di Caraglio, Paola Falco, che si è molto complimentata con la compagnia teatrale Santibriganti, organizzatrice dello spettacolo.

Consolidato impegno artistico-culturale quello della compagnia, che a causa della pandemia è stato forzatamente frenato per quanto riguarda gli spettacoli dal vivo. Non si è però arresa, ripartendo con "E le risalite", una stagione unica nel suo genere che vede coinvolti insieme 3 comuni: Caraglio, Busca e Dronero.

"Una comunità di intenti davvero esemplare" commenta Maurizio Babuin, direttore artistico della compagnia teatrale "Desidero ringraziare davvero questi 3 comuni, la loro scelta è segno di un'attenzione forte verso il benessere delle persone. Ringrazio anche la Fondazione CRC per il prezioso contributo. La ripresa non è facile, la pandemia ha agito comunque molto su determinate paure ed alcune persone sono ancora frenate nel venire in teatro. Noi lavoriamo anche in questo senso: il teatro non è un luogo asettico, ma un posto dove le emozioni trovano spazio, affiorano in superficie e rivelatrici per noi si esprimono. Le attività culturali hanno bisogno di sostegno, anche da un punto di vista del PNRR. Il teatro non è soltanto ritrovo, è cura per l'anima."

Questa domenica, 20 marzo, sempre al teatro civico di Caraglio andrà invece in scena alle ore 16 "CARTOLINE: le montagne viste dai bambini" in cui le attrici, Roberta Maraini e Laura Righi, come in un grande gioco restituiranno al pubblico i pensieri dei bambini sul rapporto con la natura e coi misteri che ci circondano.

Per lo spettacolo è consigliabile la prenotazione, chiamando la segreteria di Santibriganti allo 011 645740 o la Biblioteca Civica di Caraglio allo 0171 617714.