A Cuneo “Non siamo riflesso”, una mostra fotografica per parlare di disturbi del comportamento alimentare

Esprimersi attraverso la fotografia, dando spazio alle emozioni più profonde, alla difficoltà del lottare e alla voglia, nonostante tutto, di vita.

Martedì 15 marzo è stata inaugurata alle ore 18 a Cuneo, presso i locali del Baladin in piazza Foro Boario, la mostra fotografica “Non siamo riflesso".

Coordinata dalla fotografa free lance Veruska Verista ed organizzata in collaborazione con la dottoressa Paola Rampone, psicologa e psicoterapeuta, la mostra vede come protagonisti i ragazzi e le ragazze che frequentano il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare dell’ASL CN1.

L'inaugurazione è stato un momento davvero importante, che ha visto la presenza dei vari professionisti del Centro che ogni giorno si prendono cura delle ragazze, così come anche dell'associazione cuneese A-Fidati che collabora attivamente a sostegno dei giovani e delle loro famiglie.

A memoria recitato, perché impresso nella mente, esprimendosi attraverso non soltanto la parola ma anche con lo sguardo, la volontà oltre le difficoltà. Olympia Rampone, una delle giovani protagoniste della mostra ha voluto dedicare un toccante monologo a tutti quelli che stanno combattendo notte e giorno contro se stessi, a chi purtroppo non ce l'ha fatta ed a chi invece un giorno potrà dire di avercela fatta (VIDEO).

Parte di un progetto più ampio. La mostra "NON SIAMO RIFLESSO" rientra nell'attività "DIAMO UN NOME", ideata dalla dottoressa Rampone, esperta nell’utilizzo della fotografia in ambito clinico. La fotografia, strumento terapeutico vero e proprio, viene infatti utilizzata per esplorare conflitti, paure, gioie,... Nelle immagini la propria storia individuale diviene racconto, consapevolezza ed espressione.

Uscite organizzate con la fotografa Veruska Verista, che si occupa di fotografia. Utilizzando l'acqua come elemento di vita, spruzzata ad esempio su un vetro e messa su un fiore, una sfera di cristallo catturando ciò che è all'interno, un pentaprisma per l'effetto arcobaleno e degli specchi che riflettono i ragazzi e le ragazze hanno scattato le fotografie. Quest'ultime sono state realizzati per il 98% utilizzando il cellulare, per dimostrare che per arrivare a toccare un emozione non è sempre il mezzo che fa la differenza. Vicino ad ogni fotografia i ragazzi hanno poi lavorato ad una didascalia.

Sguardo interiore per cogliere l'esterno e viceversa. Un messaggio importante desiderano trasmettere questi ragazzi attraverso la mostra: "Noi non siamo il riflesso dei giudizi e pensieri altrui. La nostra essenza è molto di più, la nostra anima è nascosta ed è visibile solo alle persone che contano veramente."