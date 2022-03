A Racconigi il cantiere didattico "Una tavola da Re. Il restauro della grande tavola di Henry Thomas Peters"

È in corso al Castello di Racconigi, tra i complessi museali gestiti dalla Direzione regionale Musei Piemonte del Ministero della cultura, il cantiere didattico Una tavola da Re. Il restauro della grande tavola di Henry Thomas Peters, dedicato al monumentale tavolo realizzato dal celebre ebanista inglese per la Sala da pranzo della residenza sabauda. L’iniziativa si deve alla proficua collaborazione, portata avanti ormai da parecchi anni, con la Scuola per Artigiani Restauratori Maria Luisa Rossi.

Impegnati solitamente negli spazi attrezzati della Scuola, questa volta gli allievi si trovano a operare all’interno del Castello, per un protagonista d’eccezione: il tavolo di Peters non solo tocca dimensioni notevoli (cm 280 x cm 230 x cm 78), ma è anche allungabile fino a cinquanta coperti per un’estensione complessiva di oltre 8 metri di lunghezza.

Per consentire uno sguardo dietro le quinte sull’attività costante di conservazione delle collezioni del Castello, si propongono al pubblico, il giovedì pomeriggio dal 24 marzo al 19 maggio 2022, 8 visite tematiche di approfondimento sulle operazioni in corso. Docenti restauratori e allievi della Scuola illustrano criticità, tecniche e materiali che rendono unico ogni intervento di restauro, introducendo così i visitatori nell’affascinante realtà della salvaguardia dei beni culturali.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria e il costo della visita è compreso nel biglietto di ingresso al Castello.

Si allegano il comunicato stampa, completo di ulteriori notizie e di informazioni su contatti e modalità per le prenotazioni, e alcune immagini sulle attività in corso e una del soffitto della Sala da pranzo dipinto da Carlo Bellosio negli anni Trenta dell’Ottocento.