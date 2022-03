A Salmour un percorso laboratoriale teatrale per adolescenti per tre venerdi

È cominciato venerdì 11 marzo, e proseguirà per due ulteriori appuntamenti, il primo aprile e il 7 maggio, il percorso di laboratorio teatrale esperienziale organizzato dal Comune di Salmour in collaborazione con l'associazione "Le Bolle" e la cooperativa Caracol.

Nicoletta Biga, della cooperativa Caracol:" Il teatro è un bellissimo gioco, che può portare alla conoscenza profonda di sè stessi. Abbiamo voluto l'accompagnamento di una persona competente come Stefano Sandroni, educatore e regista teatrale, dottore in drammaterapia e vicepresidente dell'Associazione Corte dei Folli, che, già dalla prima serata, ha coinvolto gli adolescenti in un percorso teatrale di esperienza e di espressività. Le iscrizioni non sono chiuse ed è ancora possibile unirsi al gruppo, che è stato pensato come destinato ad una fascia di età che va dai quattordici ai diciassette anni e invitiamo anche gli adolescenti del territorio limitrofo, Bene Vagienna, Trinità, Fossano, ad unirsi ai nostri laboratori."