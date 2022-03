Al Politeama di Bra si ride con la commedia “La sorpresa”

Tempo di grandi risate al Politeama Boglione di Bra. Venerdì 25 marzo 2022 il consolidato trio composto da Miriam Mesturino, Alessandro Marrapodi e Giorgio Caprile – che è anche regista dello spettacolo – porta in scena sul palco del teatro di piazza Carlo Alberto una nuova commedia mai rappresentata in Italia, “La sorpresa” di Pierre Sauvil.

La pièce ci immerge nelle vicissitudini di una coppia sull’orlo del divorzio. Tra i Chabrier non funziona più nulla: Philippe accumula ricchezze ma Catherine, che si sente trascurata malgrado una vita vissuta in agiatezza, vuole divorziare. Philippe, all’idea di dover rinunciare alla metà della sua fortuna, cerca in tutti i modi di evitare il divorzio. Mentre la coppia è nel pieno di una crisi di nervi compare Morin, un povero pensionato che ha deciso di tentare il suicidio proprio davanti alla loro porta di casa per protestare contro l’indifferenza della società nei confronti delle persone disagiate. Il tentativo fallisce, come tutto ciò che ha cercato di intraprendere nella vita. Ma questa improvvisa visita potrebbe risolvere gli oscuri progetti di Philippe Chabrier, pronto a tutto per non vedere la sua fortuna dilapidata.

“Quando Pierre Sauvil scrive “La Sorpresa” a Parigi nel 1999 il successo è immediato e, a vent’anni di distanza, l’argomento resta sempre molto attuale”, spiega lo stesso Caprile. “In questo mio adattamento ancora una volta ho voluto offrire allo spettatore un ritmo incalzante dove colpi bassi, menzogne e sarcasmi si alternano a risate incessanti”.

Lo spettacolo inizia alle 21. Accesso in sala con green pass rafforzato e mascherina Ffp2. Alcuni biglietti ancora disponibili: è possibile acquistarli il lunedì pomeriggio dalle 16 alle 19 al botteghino del teatro o tramite il circuito www.piemonteticket.it. Eventuali cambiamenti sulle regole per entrare a teatro dovuti all’evoluzione della situazione epidemiologica saranno tempestivamente indicati sul sito www.turismoinbra.it. Informazioni chiamando l’Ufficio cultura turismo e manifestazioni del Comune di Bra al numero 0172.430185.

Il prossimo appuntamento della stagione teatrale è in programma per lunedì 4 aprile con lo spettacolo “Ditegli sempre di sì”, per la regia di Roberto Andò.