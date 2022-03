Raccolta sangue, è emergenza: Marello sollecita interventi urgenti da parte della Regione

Il consigliere regionale albese Maurizio Marello è il primo firmatario di un ordine del giorno, sottoscritto anche dal Gruppo Pd, nel quale impegna la Giunta Cirio ad assumere ogni atto idoneo a risolvere la problematica della carenza di medici e infermieri nelle associazioni di donatori del sangue.



«Da alcuni mesi – ha spiegato Marello all’assemblea di Palazzo Lascaris – si è fatta sempre più grave la situazione di crisi post-covid dovuta alla carenza di medici e infermieri per effettuare i prelievi di sangue, denunciata con forte preoccupazione dalle associazioni dei donatori in tutto il Paese, ivi compreso il Piemonte. La pandemia ha infatti innescato una “caccia” al personale sanitario e il sistema sta faticosamente reggendo solo grazie alla grande generosità dei donatori. Ormai da tempo le unità mobili di raccolta del sangue hanno drasticamente ridotto con punte di meno 80% la percentuale di raccolta delle sacche». «Ciò sta determinando, anche in Piemonte, una riduzione dell’attività di raccolta, tanto più preoccupante per il sistema sanitario e ospedaliero se si considera il fatto dalle associazioni di volontariato arriva il 50% del sangue raccolto in Italia».



Ha spiegato in conclusione Marello: «Da mesi le varie associazioni stanno portando avanti una interlocuzione con le istituzioni per affrontare questa drammatica crisi. Stanno facendo, anche in Piemonte, un forte pressing sulle Regioni affinché sollecitino i direttori generali delle aziende ospedaliere perché richiedano la disponibilità in convenzione al personale infermieristico e al contempo sollecitano il Ministero della Salute e università a sbloccare la soluzione degli specializzandi ad oggi non autorizzati a prestare servizio per la raccolta e per questo ho voluto procedere con un ordine del giorno».



«Ho chiesto alla Regione di darsi da fare – conclude il consigliere –. Cirio e Icardi non hanno dato risposte. Continuano a partecipare alle assemblee e agli eventi promosse da Avis, Fidas e altre associazioni, facendo le solite inutili passerelle. Insomma “non sono pervenuti”, come un tempo accadeva per le previsioni del tempo in provincia di Cuneo».