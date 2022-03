Il grazie della CRI di Melle a tutti i sostenitori del progetto “miglior masCheRIna”

"Quest’anno abbiamo avuto più del doppio dei partecipanti rispetto alla prima edizione" - spiegano dalla CRI - provenienti da tutta la valle Varaita e non solo, ci sono infatti stati anche alcuni partecipanti provenienti da Ravenna.

Ringraziamo tutte le aziende, negozi, privati che ci hanno fornito i premi per il progetto a costo zero: il loro contributo è stato fondamentale per la realizzazione del progetto.