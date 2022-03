Per la Procura fu complice nei furti di computer alla scuola media di Saluzzo, il Tribunale lo assolve

Una ‘baby gang’ che tra il febbraio e il marzo 2019 aveva fatto razzia di computer alla scuola media di Saluzzo. Gli inquirenti avevano proceduto contro due minorenni, ritenuti i presunti responsabili dei furti. Per la Procura, a coordinare la loro attività, era stato un maggiorenne, D.J.C., classe ’99, il terzo complice della banda. Il “palo”. Colui che avrebbe coordinato i colpi con i walkie talkie. Il quarto componente è rimasto ignoto. Il 22enne, che è stato assolto ‘per non aver commesso il fatto’, si trovava a processo davanti al Tribunale di Cuneo per furto in corso aggravato. Per D.J.C. il pubblico ministero aveva chiesto la condanna.