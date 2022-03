Rifreddo, buona la prima per lo sportello del centro per l’impiego

È partito il nuovo servizio di sportello del Centro per l’impiego nel piccolo comune montano di Rifreddo. Un’iniziativa dedicata ai residenti della comunità rifreddese ma aperta anche all’intera popolazione della Valle Po. Un importante risultato raggiunto grazie alla convenzione siglata ad inizio novembre tra il Comune di Rifreddo e l’Agenzia Piemonte Lavoro (ente che coordina i centri per l’impiego).

L’accordo prevede che comune di Rifreddo si impegni a mettere a disposizione: i locali per la realizzazione di incontri individuali e di laboratori nonché a promuovere l’informazione e le iniziative realizzate in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Saluzzo. Dal canto suo l’Agenzia Piemonte Lavoro si impegna a realizzare laboratori di gruppo sulle tematiche del mercato del lavoro al fine di informare ed orientare i cittadini circa le opportunità presenti sul territorio e ad assicurare l’apertura a cadenza mensile di uno sportello informativo. Il primo incontro, come del resto quelli successivi, si svolgeranno presso i locali del Centro incontri San Rocco una volta al mese (il prossimo incontro si terrà il 12 aprile) ed agli stessi potranno partecipare i residenti dell’intera Valle Po.

Molto soddisfatti gli amministratori comunali che hanno seguito l’iniziativa ed il primo cittadino Cesare Cavallo che ha dichiarato:“Portare a Rifreddo un servizio di questo è un risultato davvero rilevante che ci rende orgogliosi e che dimostra ancora una volta quanto si possa fare nei piccoli comuni, se si agisce con buone capacità e tanta volontà”.