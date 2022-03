Fa tappa a Fossano "Dell'Arte Contagiosa", il viaggio artistico sui canti della Divina Commedia

"Dell'Arte Contagiosa" è un viaggio artistico-letterario-teatrale realizzato con i Canti della Commedia Dantesca che fa tappa nelle città italiane, alla ricerca dei luoghi più belli della nostra terra. Nella primavera del 2022 si svolge in Piemonte.



E' un viaggio nel tempo (dal 25 marzo al 13 aprile), nello spazio (in 19 città della Regione), nell'architettura (nelle Chiese, nelle antiche dimore, nei teatri), nella storia (racconta la vita di Dante e la sua epoca) nell'arte (espone le opere degli artisti che hanno rappresentato la Commedia dantesca), e ancora molto altro.



In questa Regione, tanto ricca di storia e di arte, facendo tappa in 19 Comuni, realizzeremo altrettanti appuntamenti, dedicati ad altrettanti Canti dell'Inferno dantesco, raccontando la storia di Dante, l’origine e lo sviluppo della Commedia, il percorso umano e artistico del grande poeta, il Medioevo, l’arte medievale, analizzando un Canto diverso in ogni tappa e interpretandolo; tutto questo, raccontato, vissuto, amato, recitato, teatralizzato in altrettanti appuntamenti, tutti i giorni per 19 giorni, in un percorso consequenziale a quello dei Canti dell’Inferno dantesco.



Ogni appuntamento è una performance, un racconto, un’interpretazione artistica, un monologo spiegato e teatralizzato, ed è anche la visione di una mostra iconografica sull’Inferno dantesco, che illustra le interpretazioni artistiche di tanti pittori che, dal Medioevo ad oggi, hanno illustrato il poema; insomma tutto quello che ci permette di ‘degustare’ e amare Dante.



Abbiamo chiamato questo percorso: Dell’Arte Contagiosa, perché vorremmo davvero che l’Arte e la Cultura fossero contagiose, perchè, come qualcuno ha già detto: "Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza".



Il viaggio fa tappa a Fossano, mercoledì 30 marzo alle ore 21; dove ascolteremo l’acceso dialogo fra Dante e il suo rivale politico, Farinata deli Uberti, uomo di grande valore e dignità, ma dannato per sempre a bruciare dentro le tombe infuocate degli eretici, il tutto nella splendida cornice della Chiesa della Santissima Trinità (Battuti Rossi).

Per info: 347 2517702