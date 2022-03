Country Cross Quad ASI: esordio vincente per il rossanese Daniel Dalmasso

Dopo un periodo di stop durato sei anni, Daniel Dalmasso, pilota di Rossana classe 1979, che aveva lasciato nel 2015 dopo aver conquistato la terza posizione finale, è tornato alle gare di country cross quad Piemonte/Lombardia ASI alla guida di un quad, mettendosi subito in evidenza.

La gara si è disputata in una giornata dal clima ottimo e soleggiato, con terreno di gara perfetto, senza polvere, in quanto adeguatamente irrigato la sera precedente, consentendo il regolare svolgimento della manifestazione.

Presentatosi allo start di Villareggia (TO) in ottima forma, Daniel (Suzuki LTR450 - Scuderia Draghi Rossi) parte bene in gara uno e transita terzo alla prima curva poi, nelle fasi finali riesce a recuperare una posizione e termina secondo alle spalle di Riccardo Lami (Honda TRX 450 - HP4 Off Road), davanti all’unica ragazza in gara, Beatrice Grola (Yamaha YZF 450 - HP4 Off Road).

Al via di gara due Dalmasso fa suo l’holeshot, ma dopo alcuni giri preferisce accontentarsi della seconda posizione, che gli garantisce comunque il primo posto di giornata, avendo ricevuto la segnalazione che il vincitore di gara uno Lami era solamente sesto. Lascia così passare Riccardo Gullo (Yamaha YZF 450 - HP4 Off Road), che si aggiudica la frazione di gara. La terza posizione va a Brian Avalle (Yamaha YZF 450 - Scuderia Draghi Rossi ).

La classifica di giornata vede salire pertanto sul podio Daniel Dalmasso, autore di due seconde piazze (168 punti), seguito da Riccardo Gullo (167 p.), Riccardo Lami (163 p.), Grola (155 p.) ed Avalle Brian (153 p.).

Ottimo risultato, ottenuto con intelligenza, senza correre troppi rischi.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 27 di marzo a Galliate.