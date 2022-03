A Bra ancora 77 positivi e 6 ricoverati a Verduno

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a giovedì 17 marzo, sono 77 i domiciliati a Bra attualmente positivi al Coronavirus. Sei i cittadini braidesi a oggi ricoverati all'ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.



“Anche questa settimana – commenta il sindaco Gianni Fogliato – la curva dei contagi continua a calare, sebbene in modo lieve (erano 79 una settimana fa, ndr), mentre a livello nazionale si assiste a una ripresa del numero di nuovi positivi".



"Sul fronte dei vaccini – riprende il sindaco –, i dati forniti dall’Asl indicano un leggero quanto costante aumento delle coperture: alla data del 13 marzo sono 24.337 i braidesi vaccinati almeno con una dose (erano 24.328 il 7 marzo), 21.786 con due dosi (21.662 la settimana prima) e 19.153 con tre dosi (18.998 alla rilevazione precedente)".



"Oggi però – conclude il primo cittadino – leggere i dati della diffusione della pandemia ha un significato particolare. Oggi, 18 marzo, si celebra infatti la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, un momento di profonda riflessione che deve richiamarci alla necessità di essere una comunità responsabile, che ha fatto tesoro delle difficoltà affrontate fino ad ora. Per questo invito tutti i miei concittadini a non abbassare la guardia, a vaccinarsi e a continuare a rispettare tutte le misure di precauzione per evitare che la pandemia possa tornare a crescere vanificando così tutti gli sforzi fatti sino ad ora”.