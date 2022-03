A Rifreddo si è discusso di "Rigenerazione degli spazi di comunità"

E’ stato davvero molto partecipato ed interessante l’incontro sulla “rigenerazione degli spazi di comunità” che si è tenuto negli scorsi giorni Laboratorio del paesaggio Montano.



Un’opportunità di confronto, formazione e sperimentazione che è partito dalle idee passando poi alla progettazione per arrivare fino alla gestione. La giornata è stata di particolare interesse per gli amministratori locali e per tutti i giovani ed i cittadini attivi impegnati o potenzialmente interessati a processi di cura dei bei comuni.



I formatori erano esperti a livello nazionale ed internazionale. Tra di essi assoluto protagonista è stato Giovanni Campagnoli autore della post-fazione del libro “Riusiamo l’Italia. Da spazi vuoti a start up d’impresa culturale e sociale” che ha intrattenuto i numerosi partecipanti sul tema.



“L’incontro - commenta il sindaco Cesare Cavallo - come un po tutti quelli legati al progetto “Rifreddo Landscape Lab” è stato davvero interessante perché non solo ci ha dato un interpretazione diversa da quella cui siamo abituati sulla rigenerazione degli spazi ma ha anche messo a confronto idee diverse facendo per questa via crescere in tutti noi le conoscenze sul tema”.