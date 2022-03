Ad Alba bandiere a mezz’asta per la Giornata nazionale delle vittime del Covid

Il 18 marzo ricorre la Giornata nazionale per le vittime dell'epidemia da Coronavirus. La data scelta è quella in cui, ormai due anni fa, a Bergamo, i mezzi militari sono stati usati per il trasporto delle salme. Anche il Comune di Alba ha esposto a mezz’asta le bandiere poste sul Municipio, per mostrare la sua vicinanza a tutte le famiglie che hanno purtroppo pianto vittime a causa della pandemia.



“Da ormai oltre due anni – dichiara il sindaco Carlo Bo – siamo abituati a sentire tutti i giorni i numeri della pandemia, ma ognuna di quelle vittime ha lasciato una scia di dolore nelle famiglie che hanno dovuto vivere questa tragica esperienza. Per questo è giusto fermarsi, oggi, a ricordare quelle vittime e per rispetto a loro dobbiamo mantenere alta l’attenzione, mettendo in atto comportamenti responsabili che ci permettano di uscire davvero dall’emergenza”.