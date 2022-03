Autismo, A.S.Se.A ONLUS di Carrù in Tunisia per interventi assistiti con animali

Importante esperienza in Tunisia per A.S.Se.A. ONLUS di Carrù, partner per IAA (Interventi assistiti con animali).

Si è da poco concluso il viaggio delle dott.sse Clotilde Trinchero e Nicole Rovera per un progetto di collaborazione con il Centre Hippique Mahdia.

Nell'ottica di incentivare e approfondire i benefici fisici e psichici derivanti dalla vicinanza di animali da compagnia, soprattutto in soggetti che vivono forme di disagio, con particolare attenzione ai bambini con bisogni educativi speciali, psicomotricità o autismo, le rappresentanti di Assea Onlus, dal 21 al 28 di febbraio hanno partecipato a tre sessioni di IAA: con l'associazione SELIM, il cui obiettivo è portare i giovani adolescenti con diagnosi di autismo ad una vita professionale e sociale il più normale possibile, l'Associazione ATPSM -Association Tunisienne Pour la Promotion de La Santé Mentale- per la cura dei bambini autistici e HIBOUN BOURGUIBA scuola primaria nell'ambito della seconda sessione di "ARAB CODE WEEK" dal titolo "Intelligenza artificiale e protezione ambientale”.

"L'esperienza presso il Centre Hippique Mahdia,"- spiega Clotilde Trinchero - è stata entusiasmante, arricchente per entrambe le parti e fondamentale per capire quanto siano apprezzati e compresi dalle famiglie e dagli operatori tunisini gli IAA. L'attenzione si è concentrata sulle attività che vengono svolte nell'ambito delle neurodiversità e sono state formalizzate collaborazioni con centri che ospitano bambini e adolescenti neurodiversi. Grande impegno è profuso sull'integrazione e inclusione."

"Sono rimasta piacevolmente colpita nel constatare la grande apertura e la disponibilità delle famiglie, degli operatori e del personale scolastico verso la tipologia di intervento ed in particolar modo verso gli animali coinvolti." - aggiunge Nicole Rovera - "Siamo sempre stati accolti con grande entusiasmo e partecipazione. Sì è trattato di un’esperienza davvero coinvolgente.

Successivamente, i rappresentanti di ASSEA ONLUS sono stati invitati a partecipare ad una sessione di coaching organizzata dall'associazione PAIX ALIA presso una scuola elementare di El Jem a beneficio degli educatori.