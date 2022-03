Beppe Lauria interroga la giunta di Cuneo su tettoia Vinaj: "In passato concittadini si sono visti oggetto di riscossione coatta del credito. Qui non ci si è mossi"

E' il consigliere comunale Beppe Lauria - con un'interpellanza dedicata - a chiedere nuove informazioni alla giunta cuneese in merito al contenzioso in essere tra il Comune e la "Tettoia Vinay srl".

Stanti le ultime informazioni messe a disposizione dall'amministrazione comunale, l'ente dovrebbe ancora incassare 600.000 euro di canone annuo attualmente non pagato: la società gestrice dell'immobile che ospita l'Open Baladin, ad oggi, risulta aver pagato soltanto la prima rata da 30.000 euro.

Lo scorso novembre è stata avviata dal Comune la procedura legale: si punta al pagamento delle annualità insolute e alla risoluzione del contratto di gestione dello stabile. In consiglio comunale, a ottobre, l'assessore Marco Vernetti si era preso l'impegno di aggiornare l'amministrazione comunale in merito agli eventuali sviluppi.

"Una delle ultime leggi di Bilancio permetteva agli enti locali di recuperare crediti in sofferenza tramite una procedura particolarmente snella, sostituendosi al 'creditore moroso' - sottolinea Lauria nell'interpellanza - . Non è stata usata, quando in passato e nei confronti di concittadini con somme insolute di molto inferiori si è fatto ricorso ad enti terzi per la riscossione coatta".

"Il credito aggiornato omesso a quanto ammonta, al netto della mancata monetizzazione dei parcheggi? Quale il valore a fine 2020 e 2021? E' stata fatta un'analisi finanziaria della società debitrice, la 'Tettoia Vinay srl', atteso che il suo bilancio non evidenzia disponibilità atte a far fronte al debito nei confronti del Comune?" chiede Lauria alla giunta.

La risposta nel consiglio comunale di aprile.