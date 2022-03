Da Barolo a Peuterey di Courmayeur a piedi o in bicicletta: a inizio estate la gara promossa da Giovanni Storti

Dalle Langhe al Monte Bianco, dal Piemonte alla Valle d’Aosta, con partenza dal paese di Barolo ed arrivo a Peuterey di Courmayeur, dopo più di 500 km. Un percorso ideato da Giovanni Storti del famoso trio comico degli anni ‘90 - inizio anni 2000 Aldo, Giovanni e Giacomo che tanto hanno fatto ridere tra spettacoli, trasmissioni tv e film, in collaborazione con il campione di endurance valsusino Nico Valsesia, da affrontare a piedi o in bicicletta.

Un evento in programma ad inizio estate secondo la formula del bike packing portato nel mondo della corsa che diventa run packing, cioè la possibilità di fare running in luoghi sconosciuti portandosi dietro tutto il necessario per la vita outdoor.

Il percorso è composto da dieci tappe che si possono affrontare anche in staffetta. Una sorta di passaggio del testimone tra amici per raggiungere la meta. Ci sarà la possibilità di alloggio e cena e saranno allestiti pictures point dove scattarsi un selfie per ufficializzare l’avvenuto passaggio e 3 check points.



Renata Bianco, il sindaco di Barolo, commenta così questa interessante iniziativa sportiva: «Siamo stati contattati dagli organizzatori con cui abbiamo organizzato già due incontri, e, nell’ultimo, era presente anche Giovanni Storti, che ho avuto il piacere di conoscere. La corsa, che per la verità parte dalla Sicilia ed arriverà a Courmayeur, diventa importante per Barolo perché il paese è stato scelto come start per la “versione corta”. Stiamo cercando di capire bene i dettagli per la partenza che sarà presumibilmente a blocchi. Un evento in più, importante che farà parlare del paese, anche nel campo del turismo outdoor, come evento che viene fatto all’aria aperta, e che sarà motivo di condivisione sportiva e sociale per inaugurare l’estate».