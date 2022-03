Mondovì, domani inaugura la sede provvisoria dei Vigili del Fuoco

Sarà inaugurata domani, sabato 19 marzo, la sede temporanea del distaccamento permanente Vigili del Fuoco di Mondovì.

La caserma, da alcuni mesi si trova in corso Inghilterra 1, nei locali dell'imprenditore monregalese Enzo Garelli.

Non un'inaugurazione definitiva, ma un momento per celebrare la permanenza del distaccamento in città, in attesa della nuova caserma, per la quale è in corso lo studio di progettazione e che verrà realizzata su un terreno donato dal Comune.

In merito è già stato effettuato l’accordo con il provveditorato alle opere pubbliche, quale stazione appaltante che ha provveduto già a nominare il RUP e avviare la progettazione.

Un presidio fondamentale non solo per la città ma per tutto il territorio monregalese: nel corso del 2021 il distaccamento di Mondovì ha effettuato 956 interventi, il territorio di competenza si estende su una zona di 64 comuni nel quadrante sud est della provincia fino ai confini della Liguria. Il bacino di utenza in termini di popolazione servita è di 86.724 abitanti. Il distaccamento permanente è stato aperto operativamente il 27 novembre 1990.

L'inaugurazione avverrà alla presenza dell’onorevole Fabiana Dadone, ministro per le Politiche Giovanili, del sottosegretario all'Interno, onorevole Carlo Sibilia, del vice presidente del Consiglio Regionale del Piemonte Franco Graglia, del direttore regionale Vigili del Fuoco per il Piemonte, Carlo Dall’Oppio, del comandante provinciale del corpo Vincenzo Bennardo e del sindaco di Mondovi Paolo Adriano.