Gli avvocati della Granda denunciano la "cronica scopertura degli organici degli Uffici giudiziari"

L'Ordine degli avvocati di Cuneo scrive alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio, alla ministra della Giustizia, al presidente della Corte d'Appello di Torino, al presidente del tribunale e al procuratore della Repubblica di Cuneo oltre che ai parlamentari eletti della Granda e agli organi di stampa.

Il tema della missiva riguarda la "preoccupazioni degli avvocati che operano nei diversi Uffici Giudiziari compresi nel distretto, attività nel corso della quale, complici anche le ulteriori difficoltà fatte emergere dalla pandemia, hanno toccato e toccano quotidianamente con mano le conseguenze nefaste della oramai cronica scopertura degli organici, problema senza la soluzione del quale qualsiasi riforma, anche la migliore e più equilibrata, è destinata inevitabilmente ad arenarsi.



Cuneo, per la propria posizione “eccentrica” è da anni sede disagiata e nel prossimo

futuro, vuoi per la venuta a scadenza di alcuni incarichi semidirettivi (è già stato

recentemente trasferito il Presidente della Sezione penale Dott. Pisanu) entro l’anno, vuoi per il trasferimento di alcuni magistrati togati, anche in ragione dell’eccentricità del posizionamento della sede, di cui sopra si è detto, vedono approssimarsi tempi ancor più bui di quelli in corso.



Di certo non ha giovato l’accorpamento dei circondari dei Tribunali ora soppressi di

Mondovi e Saluzzo: prima della revisione Cuneo era ai primi posti per efficienza nelle classifiche dei giornali specializzati ed ora, nelle ultime pubblicate, non rientra nemmeno tra le prime venti posizioni, valutazione che fa percepire con preoccupazione la notizia dei “rumors” che circolano nell’ambiente di una nuova revisione della geografia giudiziaria.

Gli avvocati di Cuneo, secondo una tradizione oramai ultra quarantennale, hanno

cercato ancor più nel corso degli ultimi periodi, di essere, nei limiti della funzione

esercitata, collaborativi, consci che lo scontro, se non inevitabile, comporta un

aggravamento dei problemi piuttosto che agevolarne la soluzione.

Non pare però più differibile lanciare un allarme, anche alla luce delle situazioni che

derivano da tutta una serie di difficoltà di carattere burocratico-gestionale, che rende più difficoltoso se non impossibile l’esercizio del potere organizzativo da parte dei capi degli Uffici

Gli avvocati della Granda lamentano la mancata copertura, anche in via provvisoria, del posto di cancelliere presso il Giudice di Pace di Mondovi, adempimento al quale il Presidente del Tribunale non può procedere senza il consenso del personale amministrativo eventualmente individuato come idoneo.

Situazioni analoghe si sono verificate in precedenza all’Ufficio del Giudice di Pace di

Saluzzo.

La mancanza di un cancelliere, come noto, impedisce tutta una serie di attività

essenziali, quali, a titolo esemplificativo, il rilascio di copie esecutive ovvero la

liquidazione dei compensi ai Giudici di Pace stessi, che incidono sfavorevolmente ed in alcuni casi esizialmente sull’effettività del servizio giustizia nelle giurisdizioni che si trovano in quelle situazioni.

I Giudici onorari e gli Uffici che li vedono “protagonisti” e non gregari sono i più incisi dalle scoperture di organico, che vedono attualmente in servizio, ad esempio, due soli giudici di pace a Cuneo ed una soltanto a Saluzzo, oltre le oramai normali pesantissime scoperture degli organici del personale amministrativo, che riguardano tutti gli uffici giudiziari del circondario".