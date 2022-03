“Non smettete mai di sorridere”: Yatri mattatore di simpatia al Caffè Letterario di Bra online

Dopo aver spopolato in rete e sui media con le sue caricature, Yatri (alias Francesco Colangelo ) è riuscito ad ottenere altrettanto successo anche al Caffè Letterario di Bra in modalità online.

A consacrare il suo momento d’oro ci ha pensato la serata di giovedì 17 marzo in cui è stato mattatore nel salotto virtuale di Silvia Gullino , sprigionando tutta la sua simpatia e spontaneità.

Un’intervista incentrata non solo sul suo stile ed i suoi lavori, ma soprattutto sulla sua esperienza di artista a 360 gradi, impegnato ad esprimere il suo talento in manifestazioni culturali, ai matrimoni e in feste di ogni tipo, che richiedono il suo originale tocco.