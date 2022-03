Addio a Carlo Giordano: negli anni '60 fondò una fabbrica di telai per biciclette a Borgo San Dalmazzo

Lutto a Borgo San Dalmazzo per la morte di Carlo Giordano, 87 anni, artigiano in pensione. Fondò negli anni '60 un’azienda specializzata nella fabbricazione di telai per biciclette, prima nello stabilimento di via Mangiacane, poi in via Don Minzoni.

Si è spento all'ospedale Santa Croce di Cuneo dove era ricoverato.

Uomo gentile, dal carattere riservato, era appassionato di giardinaggio e orto.

Lascia la moglie Franca Levratto, le figlie Vera (insegnante di scienze motorie al liceo di Cuneo) e Irene (titolare della gelateria Kiwi in via Bergia), la nipote Margherita e la sorella Annamaria.

I funerali saranno celebrati sabato 19 marzo alle 10.30 nella parrocchiale di San Dalmazzo. Questa sera, venerdì 18 marzo alle 19, la recita del rosario, sempre nella parrocchiale di Borgo.