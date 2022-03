Colpo di scena nel processo bergamasco su Ubi Banca: l’indagine aveva scosso anche i vertici della banca in Granda

"È una notizia davvero positiva. Se il ricorso fosse accolto potrebbero cambiare molte cose sullo scenario bancario nazionale”.

Con questa breve dichiarazione, Carlo Benigni - ex responsabile delle relazioni esterne della Banca Regionale Europea e della Cassa di Risparmio di Cuneo - commenta la decisione del pubblico ministero di Bergamo di impugnare - nelle ultime ore di tempo utile per poterlo fare - la sentenza di assoluzione nei confronti dei vertici di Ubi Banca che vedeva alla sbarra undici imputati - tra i quali Giovanni Bazoli e Victor Massiah - accusati del reato di ostacolo alle attività di vigilanza di Consob e Banca d'Italia.

Una vicenda del 2013 che vide coinvolta anche la provincia di Cuneo, dive si aprì quella che fu definita una “lotta interna” tra fazioni intorno alla gestione dell'allora Bre banca, poi Ubi e la Fondazione Crc già azionista di riferimento di Ubi.

Sotto l’occhio della procura finì un’assemblea Ubi del 2013, durante la quale non venne riconfermato come presidente Bre e membro del Cda di Ubi Piero Bertolotto.

Proprio su quella assemblea si aprì un’inchiesta e quindi un processo davanti al tribunale di competenza per territorio a Bergamo.

Gli imputati sono stati in parte prosciolti per prescrizione dei reati o assolti per altri reati, come l'ostacolo alla vigilanza. Nei giorni scorsi, però, il colpo di scena: il pubblico ministero Paolo Mandurino ha impugnato la sentenza proprio per la parte riguardante la sorveglianza di Consob e Banca d'Italia.

Se ne occuperà la Corte d'appello di Brescia ed il verdetto potrebbe essere confermato oppure cambiato del tutto. Dopo il processo di primo grado si è comunque arrivati a una transazione tra imputati e parti civili, alcune delle quali sono state risarcite.