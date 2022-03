Morta a 50 anni Giuliana Dutto: di Chiusa Pesio, era una grande appassionata di cavalli

Domani a Chiusa Pesio l'ultimo saluto a Giuliana Dutto, deceduta ieri 17 marzo dopo due giorni di ricovero a seguito di ictus cerebrale. Aveva 50 anni. La notizia della sua scomparsa improvvisa ha destato molto cordoglio in paese, dove era molto conosciuta e benvoluta.

Lavorava assieme all'ex marito Paolo Luciano in un'azienda di impianti di riscaldamento e condizionamento e di installazione di caldaie, la L.B. Idraulica di Chiusa Pesio. Ma la sua grande passione erano i cavalli, con cui faceva lunghe passeggiate in natura. Ed è proprio con i cavalli che si faceva fotografare spesso, come testimoniano le foto e i momenti che condivideva sul suo profilo Facebook.

Domani 19 marzo l'ultimo saluto alla donna, che lascia i figli Luca e Claudio assieme alla madre e ai familiari. I funerali si svolgeranno alle 14.30 nella chiesa di Chiusa Pesio.