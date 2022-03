Piombini mobili: i valori di un'azienda storica

Quando pensiamo ai mobili che vogliamo acquistare per la nostra casa, abbiamo a nostra disposizione un’ampia scelta di brand e di case di produzione. Tuttavia, un’azienda spicca in particolare nel panorama italiano: Piombini mobili. E lo fa grazie ai suoi valori, che sono sempre rimasti tali nel tempo: italianità, artigianalità, qualità di un certo livello. Senza mai dimenticare la tradizione, ma al contempo l’innovazione, per rimanere al passo con i tempi.

Per chi è alla ricerca di nuovi complementi di arredo per la propria casa, Piombini mobili è pronto a offrire qualsiasi soluzione, per ogni ambiente. Su piombini.it è possibile approfondire la loro storia e visionare il catalogo. Conosciamo più da vicino i valori di questa azienda storica.

L’attenzione alla tradizione

Piombini mobili rappresenta tutt’oggi la tradizione secolare italiana dello stile artigianale. I loro arredi, infatti, vengono costruiti “come si faceva una volta”. In un mondo sempre più uguale, che tende a omologarsi e a penalizzare la qualità, avere un pezzo unico, perchè fatto a mano, in casa è un’aggiunta da non sottovalutare: qualcosa di prezioso da sfoggiare.

Ed è proprio la valorizzazione del Made in Italy che viene promossa dall’azienda, un valore territoriale, che ci consente anche di sostenere l’economia locale. Anziché prediligere i mobili della grande distribuzione, è possibile scoprire lo stile italiano al 100%.

Il sostegno all’innovazione

Un altro dei grandi punti di forza e valori dell’azienda è il sostegno all’innovazione. Perché la tradizione non deve essere persa, ma è importante essere al contempo al passo con i tempi, studiando sia le nuove tecniche di realizzazione dei mobili che le nuove esigenze avendo cura di valutare una produzione moderna, ma tradizionale.

Un connubio che non è di facile attuazione, ma che per Piombini è sempre stato un leit motiv. Cento anni di storia alle spalle – l’azienda è portata avanti da ben quattro generazioni – hanno reso Piombini quel che è oggi: attenzione ai materiali, alle tecniche di produzione, ai valori territoriali e al cliente.

La scelta dei materiali di Piombini mobili

Come dovrebbero essere i materiali dei mobili? Una sola risposta è concessa: eccellenti. E il motivo è semplice: per un arredo di qualità, proprio come si faceva una volta, è necessario porre l’attenzione su tutti i dettagli. La scelta del materiale è tra questi, dal momento in cui è essenziale avere il legno perfetto.

Una volta che il legno sarà selezionato, si potranno valutare le sue parti migliori, per iniziare a tagliarlo e dare forma al complemento d’arredo. Tutti i processi vengono seguiti con cura e dedizione, fino alla fase finale.

L’occhio di riguardo al recupero creativo

Arredare la propria casa non è semplice, e talvolta, in base al budget, può non essere immediato. Tuttavia, Piombini mobili ha scelto di sposare la filosofia del recupero creativo, grazie al loro outlet. Risparmiare con stile è dunque possibile: non si rinuncia in alcun modo alla qualità. L’eccellenza di Piombini, del resto, risiede proprio in questa caratteristica.

Sul loro sito, infatti, è presente il Piombini Outlet, dove si sposa il riciclo creativo, un valore fortemente sentito dall’azienda, che sostiene che “migliorarci fa parte della nostra natura”. Ed è un valore comune, sentito sia dalla clientela che dall’azienda.

L’artigianalità italiana: il valore del territorio

L’arredo artigianale di Piombini mobili è il capolavoro dell’italianità: la fase di creazione dei loro mobili è sempre rimasta la stessa nei decenni di produzione. La storia degli artigiani italiani di Piombini inizia nella ricercatezza del design, della funzionalità e dell’eccellenza, valori che hanno sempre promosso e portato avanti con grande orgoglio.

Ogni pezzo disponibile sul sito - dalle madie ai credenzoni, dai tavolini alle sedie - è frutto di studio, di impegno, di grande cura. Perché Piombini guarda al mobile nel suo insieme, per rispettare tutti i canoni indispensabili, come il design, le forme, la funzionalità, la resistenza. Soprattutto, il cuore dello stile italiano.