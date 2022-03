Trombosi venosa profonda: l’importanza delle calze elastiche graduate

La trombosi venosa profonda è una complicanza piuttosto diffusa che interessa i pazienti che hanno subito un intervento chirurgico,e non solo,allettati, costretti a tenere gli arti inferiori immobili o quasi. Parliamo di una problematica molto seria, che può avere conseguenze gravissime come l’embolia polmonare e l’insufficienza venosa cronica. Per questo motivo, mettere in atto le giuste strategie di prevenzione diventa fondamentale.

La profilassi della trombosi venosa profonda prevede sostanzialmente due forme di trattamento: la somministrazione di farmaci anticoagulanti e l’utilizzo di calze elastiche antitrombo, che si rivelano utilissime. Vediamo nel dettaglio come funzionano queste ultime e perché sono così importanti.

Calze elastiche antitrombo: cosa sono

Le calze elastiche antitrombo sono calze a compressione graduata, che esercitano una pressione maggiore sulla caviglia e sulla parte bassa dell’arto. Questo consente di ridurre il diametro delle vene, in modo da accelerare il flusso sanguigno sia nelle vene superficiali che in quelle profonde. Grazie alla loro azione, le calze elastiche a compressione graduata permettono di ridurre in modo significativo il rischio di trombi e sono dunque prescritte a tutti quei pazienti che potrebbero andare incontro a tale problematica.

Quando vanno indossate le calze antitrombo

È bene precisare che le calze antitrombo, per via delle loro caratteristiche, si rivelano utili per tutti i pazienti allettati, che dunque non hanno la possibilità di muovere gli arti inferiori. In queste circostanze, le calze a compressione graduata diventano fondamentali per scongiurare il rischio di trombosi venosa profonda e di altre conseguenze gravi.

Nel momento in cui il paziente torna ad una normale mobilità invece, le calze antitrombo dovrebbero essere sostituite con calzea compressione graduata specifiche: terapeutiche e con una compressione inferiore.

Come scegliere le calze elastiche antitrombo

Le calze elastiche antitrombo devono essere scelte con una certa attenzione, in quanto un prodotto di qualità in questi casi può fare una grandissima differenza. Alcuni dettagli da non sottovalutare prima dell’acquisto sono:

· La taglia: per essere certi di non sbagliare è sempre consigliato misurare la circonferenza della gamba ed attenersi alle indicazioni della casa produttrice;

· Presenza di plantare massaggiate: questo è un dettaglio che aumenta il comfort delle calze ma anche la loro efficacia;

· Presenza di punta ispettiva: il foro collocato sul sotto la pianta del piede consente di verificare che la compressione sia adeguata ed efficace;

· Trattamento antimicrobico: questo è un dettaglio che troviamo solo nelle migliori calze antitrombo ma che non deve essere sottovalutato. Consente infatti di diminuire il rischio di proliferazione batterica;

· Possibilità di lavaggio ad alte temperature: conviene scegliere calze elastiche antitrombo che si possano lavare ad alte temperature, in modo da raggiungere il massimo grado di igienizzazione.

Dove acquistare le calze elastiche antitrombo

Le calze elastiche antitrombo si possono acquistare oggi anche online, sui portali dei marchi specializzati in questo genere di dispositivi medici come Solidea. Prima di procedere con l’acquisto, vale sempre la pena verificare che la taglia sia corretta perché questo è un fattore molto importante. Indossare infatti delle calze troppo piccole potrebbe creare problemi, mentre una misura eccessivamente grande potrebbe risultare del tutto inefficace nella prevenzione della trombosi.