A Saluzzo è tempo di "Terres Monviso Outdoor Festival": tre giorni alla scoperta della cultura 'di valle'

Tre giorni dedicati alla montagna si sono aperti oggi a Saluzzo, nella ex caserma Musso. E’ la prima edizione di “Terres Monviso Outdoor Festival”, salone di tre giorni (sino a domenica 20 marzo) fatti di incontri, dibattiti, ospiti, escursioni, scambi e gusto organizzati da Terres Monviso e Compagnia del Buon Cammino, in collaborazione con Nuovi Mondi Festival, Porte di Valle Terres Monviso e Atl Cuneese.



L’Outdoor Festival è aperto oggi e domani dalle 9,30 fino alle 23,30. Domenica, invece, dalle 9,30 alle 19.



Nelle ex scuderie è allestito un percorso vetrina dedicato alle aziende sportive di territorio, alle associazioni, alle istituzioni, alle agenzie formative e agli esercenti, con tante proposte per l’outdoor in cui non mancano musei e cultura delle Terre del Monviso. Nella rassegna tante immagini del territorio alpino proposte da “Il web che parla di montagna”, Cuneotrekking e Alpi Cuneesi. Presenti le sette “Porte di Valle”, che formeranno il sistema della rete turistica che andrà dalla valle Stura all’Infernotto.



Nella teoria di stand anche l’Atl del Cuneese, il Parco del Monviso, la Confartigianato Cuneo, il Cai, il Collegio delle Guide Alpine, il Soccorso Alpino, l'Aib e il Soccorso Radio, che completano la “parata” di stand istituzionali.



Nel percorso e nei cortili delle caserma tante aziende che si occupano di outdoor e non manca nemmeno l’area food, per conoscere il gusto e lo street food el marchio Lou Cavagnin delle terre del Monviso.