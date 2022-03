Torna lo Sciopero Globale per il Clima: venerdì 25 marzo corteo anche a Cuneo

Per venerdì 25 marzo Fridays For Future organizza in tutto il mondo lo Sciopero Globale per il Clima. Anche a Cuneo ci sarà la manifestazione sotto forma di corteo.



Il ritrovo è previsto per le ore 9 in Largo Audiffredi, vicino al Comune. Alle 9:30 circa partirà il corteo che terminerà all'area picnic del Parco Fluviale sotto il Santuario degli Angeli. Lì si potrà anche mangiare al sacco tutti insieme.



La giornata non si concluderà lì perché la sera ci sarà una cena benefit in Birrovia con a seguire il concerto di Pacifik. La cena è composta da un menù fisso con Cous Cous tunisino alle verdure e bevanda inclusa. Per la cena è obbligatorio prenotarsi, ma maggiori informazioni si possono trovare al link https://fb.me/e/1cyZv6At3.



Ricordiamo anche che è possibile contribuire alla riuscita dello sciopero donando al gruppo, visti alcuni costi necessari per organizzare uno sciopero. Questo il link della campagna https://sostieni.link/30945 .