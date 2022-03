Week end ricco di eventi per il Mag 2022 tra gli stand dei 260 espositori di macchine agricole

Dopo l'attesa inaugurazione di ieri mattina - giovedì 17 marzo, ndr, - il Mag 2022 di Savigliano si appresta a vivere il suo primo week-end, offrendo ai visitatori oltre ad una ricchissima esposizione di macchinari agricoli (260 espositori, 850 stand, 49.000 metri quadrati) anche un ricco programma di eventi collaterali nel padiglione Agrimedia e le ultime novità in tema di efficienza energetica, energie rinnovabili e tecnologia in agricoltura nel padiglione Ecotech.

La 39a edizione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano resterà aperta fino a domenica 20 marzo 2022 con orario continuato dalle 9 alle 19. L’ingresso è gratuito, ma per entrare è necessario essere in possesso del Green Pass Rafforzato.

Tra i servizi di ristorazione a disposizione dei visitatori tre aree food, un padiglione ristorante gestito dal Picchio Rosso Group e due bar gestiti da Bosio's Sandwichshop e Cibarti Street Food dal 1936. Presso il padiglione Ecotech sarà allestira un’area relax a cura di TRS Radio e Múses - Accademia Europea delle Essenze.

Nel week-end sarà in funzione una navetta gratuita: sabato 19 marzo il servizio sarà attivo dalle 14,30 alle 18,30 sulle due tratte (Marene, Piazza Carignano – Savigliano, Area Fieristica e Savigliano, parcheggio Conad Via Mellonera – Palazzetto dello Sport / Parcheggio coperto Ospedale, Via Arciretto – Passaggio a livello via Ottavio Moreno). Domenica 20 marzo la navetta sarà in funzione dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 14 alle 18,30 su tre percorsi diversi: Marene, Piazza Carignano – Savigliano, Area Fieristica; Savigliano, parcheggio Conad (Via Mellonera) – Palazzetto dello Sport/Parcheggio coperto Ospedale (Via Arciretto) – Passaggio a livello via Ottavio Moreno; Cavallermaggiore, parcheggio Cupole – Area commerciale Mercatò (Via Torino) – Passaggio a livello Via Ottavio Moreno. Per chi arriva con mezzi propri saranno disponibili diversi parcheggi in Savigliano (Piazza Schiapparelli; Coop, Via Galimberti 10-12; Conad, Via Mellonera; Palazzetto dello Sport / Parcheggio coperto Ospedale, Via Arciretto; area commerciale Mercatò, Via Torino), ma anche a Marene (Piazza Carignano) e Cavallermaggiore (Piazzale Cupole), da dove sabato e domenica potrà raggiungere l’Area Fieristica con la navetta.