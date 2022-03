Alesia Lubée, membro cuneese dei Radicali, nel comitato nazionale Radicali Italiani

La cuneese Alessia Lubèe entra a far parte del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Nonostante la giovanissima età, essendo classe 2000, da tre anni iscritta a Radicali Italiani, già Tesoriera ed attuale Presidente dell’Associazione Radicali Cuneo – Gianfranco Donadei, si affianca a Filippo Blengino in seno ad uno degli organi più importanti del movimento.



Alessia Lubèe, nell’apprendere con soddisfazione la notizia dichiara: “Sono molto felice di essere entrata a far parte del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Un onore, oltre che una grande opportunità, potermi confrontare con radicali di lungo corso e giovani come me. In questi anni abbiamo dimostrato come anche uno sparuto gruppo di radicali faccia bene alla società, anche nella nostra città”.



Ed aggiunge: “Con le nostre raccolte firme, con i sit-in, con gli appelli, le disobbedienze civili, i ricorsi in tribunale, dimostriamo ogni giorno che far politica fuori dalle istituzioni è possibile, oltre che necessario: una politica che sa coinvolgere i cittadini, che sta a stretto contatto con loro e che tenta di migliorare le cose. Questo per me significa essere radicale”.