Comunali, il gruppo civico Energie per Mondovì sostiene Enrico Rosso, candidato del centrodestra

Come anticipato questa mattina (LEGGI QUI), il centrodestra monregalese ha scelto il proprio candidato sindaco per le amministrative 2022: sarà Enrico Rosso, sostenuto dal gruppo civico “Energie per Mondovì”.

Cinquant'anni anni, architetto di Mondovì, Rosso ha alle spalle una consistente esperienza a livello amministrativo locale, avendo rivestito il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici nella Giunta Viglione.

"Energie per Mondovì con l’appoggio e la condivisione dei tre partiti di centrodestra – Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Nord – sta costruendo e condividendo un progetto, anche in vista delle prossime elezioni amministrative che porteranno Mondovì a scegliere il suo nuovo sindaco", spiegano in una nota dal gruppo. "Dopo aver discusso e condiviso temi e progettualità, 'Energie per Mondovì' e il centrodestra si sono confrontati sulla figura che rappresenterà il gruppo, in qualità di candidato primo cittadino. A tal proposito, giovedì sera, alla presenza dei tre segretari provinciali Maurizio Paoletti (Forza Italia), William Casoni (Fratelli d’Italia) e Giorgio Bergesio (Lega Nord), si è raggiunta ampia convergenza sulla figura di Enrico Rosso, candidato sindaco del gruppo che unisce le forze civiche di 'Energie per Mondovì' con quelle politiche dei partiti di centrodestra".

"Mondovì ha bisogno di nuovi entusiasmi, di una spinta per tornare a essere grande – dichiara Enrico Rosso –. Mi sono messo a disposizione del progetto, al quale da tempo lavoriamo, offrendo tutta la mia esperienza maturata come amministratore. Ringrazio il gruppo 'Energie per Mondovì' e le forze partitiche di centrodestra per la fiducia che mi è stata accordata. Illustreremo al più presto ai monregalesi le nostre idee per la città".

"Ribadiamo con fermezza – aggiungono dal gruppo – e per evitare ogni fraintendimento, che Enrico Rosso è il candidato del centrodestra a Mondovì. La nostra coalizione va avanti con entusiasmo, coerenza, fermezza e condivisione di obiettivi e proposte".

Ufficialmente tre i candidati in corsa per il municipio di Mondovì: Enrico Ferreri, medico ed ex direttore di distretto Asl ora in pensione, con il sostegno del PD, Luca Robaldo, assessore uscente per il "Patto Civico", ed Enrico Rosso per il centrodestra.