Mondovì, tre liste a sostegno del candidato sindaco Enrico Ferreri: “Sogno un’amministrazione che sappia ascoltare”

“Sono contento di aver accettato questa sfida” - ha detto il candidato sindaco di Mondovì Enrico Ferreri - “condivisa con le persone della mia squadra. Al momento sono tre le liste che mi appoggiano e condividiamo la stessa strategia. Il mio sogno è quello di un’amministrazione che ascolti davvero e che continui a farlo anche dopo, aspetto che secondo me, non certo per colpe, è mancato. Presentarsi è una scelta politica non civica, con questo non voglio criticare nessuno".

Questa sera, venerdì 18 marzo, in sala Scimè, la presentazione dei punti al centro del programma di Ferreri, che aveva ufficializzato la sua corsa al municipio lo scorso settembre. No al campanilismo, in favore di una strategia che sia a favore del territorio nel suo insieme, dunque non solo Mondovì ma anche le aree limitrofe.



Sanità e servizi tra i punti del programma: “Nell’ottica della riorganizzazione che interesserà la sanità territoriale, con la nascita delle case ed ospedali dì comunità, non possiamo non pensare che il comune dì Mondovì resti escluso da questo ambito”.



Sulle potenzialità dì Mondovì come città turistica Ferreri ha spiegato: “Non c’è dubbio che il turismo sia importante, ma questo non deve mettere in difficoltà chi vive nel comune. Bisogna pensare a una riorganizzazione dei trasporti, più funzionale”.



Per rendere più vivibili le aree pedonali, favorendo la ripresa delle attività commerciali con un progetto che si leghi a che ad attività all’aria aperta, percorsi ciclabili, pensando anche a un’area camper. Non poteva mancare il punto “contenitori vuoti”, atavico problema del rione Piazza.



Per Ferreri fondamentale il del “Gallo” e dell’area delle scuole in piazza IV novembre, a prescindere dalla realizzazione della nuova scuola in via della Polveriera.

"Non scriveremo un programma di pagine e pagine" - ha spiegato Ferreri - "siamo aperti ad ascoltare idee e proposte di tutti".



Sarà una corsa a tre quella per il municipio di Mondovì, Ferreri si troverà a sfidare Luca Robaldo, assessore uscente e candidato del “Patto civico” ed Enrico Rosso per il centro destra, ufficializzato questa mattina con il sostegno del gruppo civico “Energie per Mondovi”.