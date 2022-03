Al Bonelli si è parlato della situazione russo-ucraina

“Finalmente, dopo settimane dall’inizio del conflitto e continui “bombardamenti” mediatici, sono riuscita a fare chiarezza riguardo a questo conflitto. Il professore Gigi Garelli e il dottor Franco Chittolina sono riusciti in sole due ore a riassumere e ad illustrare chiaramente ed esaustivamente cosa sta succedendo a livello bellico alle porte dell’Europa dal punto di vista storico e geopolitico”: con queste parole di Aurora Martini, 5 A SIA, riassumiamo il parere molto positivo dei giovani in merito alla loro necessità di comprendere chiaramente e con esattezza il dramma in Ucraina.

Ieri, infatti, tutte le classi del Bonelli (dal biennio al triennio) hanno partecipato con entusiasmo all’assemblea di istituto organizzata per far capire ai ragazzi la drammatica situazione venutasi a creare in Europa in seguito alla guerra russo- ucraina.

A spiegare agli alunni del Bonelli c’erano il dott. Franco Chittolina, dell’associazione Apiceuropa, già funzionario presso le istituzioni dell’Unione Europea, e il prof. Gigi Garelli, Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Cuneo; l’incontro è stato introdotto dalla Dirigente dell’Istituto, prof.ssa Maria Angela Aimone che ha espresso in modo chiaro la sua preoccupazione per la situazione che stiamo vivendo e per i ragazzi che dopo la pandemia, da cui non sono ancora del tutto usciti, si ritrovano ora ad affrontare una crisi politica ed economica mondiale.

Gli interventi dei due esperti sono stati condotti in modo da presentare la crisi ucraina sotto due aspetti differenti: il professor Garelli ha ripercorso la storia di questi due popoli presentando analogie e differenze sotto il profilo storico e culturale affinchè gli allievi comprendano quanto il passato abbia fortemente influenzato e legato queste due nazioni, ora rivali.

Poi è stata la volta del dottor Chittolina che, partendo dalle notizie delle ultime ore, ha illustrato con precisione e competenza le dinamiche geopolitiche contemporanee, fornendo un accurato “quadro generale” dal punto di vista economico e strategico, con particolare riguardo alle posizioni assunte dagli Stati Uniti, ONU e Unione Europea.

Come sempre, di fronte a situazioni così complesse, capire perfettamente le dinamiche non è né semplice né scontato e, sicuramente, l’immenso flusso di informazioni di giornali e social non aiuta a comprendere le ragioni di un conflitto che sta provocando morti e distruzioni.

“Dopo l’incontro di oggi, posso dire di essere finalmente riuscita a “fare ordine” e a capire meglio il contesto attuale. Personalmente, ho ampiamente apprezzato la semplicità con la quale i relatori sono riusciti a spiegare la situazione e a coinvolgere noi ragazzi, fornendoci innumerevoli punti di riflessione e maggiori strumenti per comprendere al meglio la tragica situazione attuale. Finalmente abbiamo capito cosa sta succedendo e perché! Grazie a loro che sono venuti a parlarci, ma anche grazie ai nostri insegnanti e alla Dirigente che si sono dati subito da fare per organizzare in fretta questo evento” precisa Aurora Martini.