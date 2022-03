All'Arte Bianca di Neive va in scena il cioccolato, tra tradizione e innovazione

Crescono le opportunità formative per gli studenti dell’Arte Bianca di Neive. Grazie al Programma Operativo Nazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato realizzato il progetto “Cioccolato: tradizione e innovazione”, volto alla valorizzazione delle eccellenze delle classi quarte e quinte e ad affinare le competenze professionali grazie all'incontro con esperti esterni.

Il percorso si è svolto nei laboratori della scuola di Neive e si è sviluppato in sette incontri organizzati in diverse fasi. La prima ha avuto lo scopo di consolidare le abilità già in possesso dei ragazzi e, sotto la guida dei maestri pasticcieri Alessandro Sampò e Matteo Dellavalle, portarli a realizzare delle uova di Pasqua con le tecniche tradizionali. La seconda fase ha visto l'intervento del maestro cioccolatiere Andrea Bruno, che ha insegnato agli studenti dell'Arte Bianca tecniche innovative per la realizzazione di soggetti per le decorazioni delle uova pasquali e non solo. L'arricchimento delle competenze acquisite dai giovani futuri pasticcieri nel campo del cioccolato artistico ha permesso loro di creare, a conclusione del corso, prodotti di altissima qualità.

L'esperienza ha appassionato gli studenti, tanto da spingere i loro docenti a proporre un concorso interno che avrà ancora come tema "Le uova pasquali”, e permetterà ai ragazzi di confrontarsi e di personalizzare le tecniche acquisite al fine realizzare con maestria un prodotto di eccellenza.