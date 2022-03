A “TimeOut” questa sera (ore 21) si parla dello spareggio promozione e dei play-off! Ospiti Sofia Ferrarini, Martina Morandi, Sofia Renieri e Giorgia Sironi

Nuovo appuntamento questa sera alle 21 con “TimeOut”, il format sul Campionato di Volley Femminile di Serie A2 condotto da Matteo La Viola. Titolo della 21^ puntata “Play-off, si parte”, con un approfondimento sugli impegni dei Play-off che prenderanno il via questa domenica.

Ampio spazio anche allo spareggio promozione tra l’Eurospin Ford Sara Pinerolo e la Banca Valsabbina Millenium Brescia, che lunedì scorso ha vissuto il suo primo atto. Ospite in studio la giovane e promettente centrale della Lpm Bam Mondovì Sofia Ferrarini.

Collegamenti con l'opposto Sofia Renieri (Hermaea Olbia), con la schiacciatrice Martina Morandi (Futura Busto Arsizio) e con l'opposto Giorgia Sironi (Millenium Brescia). E poi ancora le interviste con Bibo Solforati (Lpm), Veronica Bisconti (Lpm), Leonardo Barbieri (Cda Talmassons), Michele Marchiaro (Eur. Pinerolo), Ylenia Pericati (Eur. Pinerolo) e con i Pinerolo Boys.

Ricordiamo che “TimeOut” viene trasmessa in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio).