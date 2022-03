Atletica, 10 chilometri su strada: Pietro Riva di scena sabato a Laredo

Azzurri in trasferta all’estero nel weekend in due gare nei 10 chilometri su strada. Nel pomeriggio di sabato 19 marzo tocca al primatista italiano Pietro Riva che sarà impegnato a Laredo, in Spagna, con partenza prevista alle ore 18.00.

Dallo scorso autunno l'albese delle Fiamme Oro detiene il record nazionale sulla distanza, per aver realizzato il crono di 28:06 a Ginevra il 3 ottobre, mentre di recente nella stagione al coperto è riuscito a cogliere il personale sui 3000 indoor con 7:53.82.

Domenica mattina a Lille, in Francia, torna in azione Giovanna Epis. Sarà il rientro agonistico per la portacolori dei Carabinieri, dopo il notevole progresso di inizio dicembre alla maratona di Valencia dove è scesa fino a 2h25:20, quinta azzurra di sempre. Un test per verificare il lavoro svolto durante il raduno nelle alture keniane di Iten, affrontato dal 2 febbraio al 5 marzo, con la possibilità di avvicinare il proprio limite di 33:00 siglato l’anno scorso a Trieste, ma nella passata stagione la veneziana si è migliorata anche sulla mezza maratona con 1h11:01 vincendo il titolo italiano. Nella stessa gara, che prenderà il via alle 11.00, tra gli uomini è annunciato Stefano La Rosa. Anche il carabiniere grossetano è reduce da una buona prova in maratona, un mese fa a Siviglia con 2h11:24, a una manciata di secondi dal personale di 2h11:08.