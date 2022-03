Granda Volley Academy on fire: U18 e U16 in vetta ai rispettivi gironi

Settimana di conferme per le formazioni della Granda Volley Academy, settore giovanile della Cuneo Granda Volley.

Dopo aver chiuso imbattuta il girone di qualificazione, continua con una bella vittoria il cammino dell’Under18 Rossa che si impone nei confronti del Volley Busca, riprendendo il margine di vantaggio in testa al girone 1°-4° posto. La partita vede la squadra di Petrelli e Cavallera sempre avanti nel punteggio e, solo ad inizio del terzo set, la reazione delle ospiti mette in discussione il risultato. La prima frazione è un monologo biancorosso. Gli ingressi di Palladino (esordio in Under18) per Sposetti Perissinotto nel ruolo di libero, Tomatis per Ulligini al centro e Cassini per Montabone in banda, permettono di tenere alto il livello delle ragazze di casa senza lasciare alle buschesi margini di recupero. Significativo è il 25-6 finale. Nel secondo e nel terzo set si alternano Testa con Mangano, l’esordiente Oliva con Giuliano, Tomatis con Basso ed Ulligini, Battistino con Cattaneo, Palladino con Sposetti Perissinotto e Montabone con Cassini. L’impiego di tutte le atlete e il debutto di Giorgia Oliva (con due attacchi punto consecutivi) e di Matilda Palladino (bella prestazione in difesa), sono gli aspetti più piacevoli della partita. Dagli spalti si sente forte il sostegno delle ragazze della Under16 ed è chiaro che le chiamate nella categoria superiore delle compagne non sono solo un premio ma un segno di continuità per la crescita delle giovanissime atlete, alle prese con un campionato più provante. Prossimo appuntamento, decisivo per l’assegnazione del titolo provinciale, in programma all’Ex Media 4 lunedì 21 marzo alle ore 21 contro L’Alba Volley Marcopolo.

Secca vittoria in trasferta per le ragazze dell’Under 16 Rossa di coach Peron: netto 3-0 ai danni delle ‘cugine di Academy Network’ del Villanova Volley. Grazie al quarto successo in altrettante gare, le cuneesi chiudendo saldamente al comando il girone F della seconda Fase: ora occhi puntati sull’ottavo di finale che vedrà le ‘gattine’ contrapposte al P.G.S. El Gall. Sconfitta con onore per la squadra Bianca dell’Under 16: dopo un coraggioso primo set, frutto di un approccio grintoso che ha colto di sorpresa la corazzata dell’Alba Volley, le rivali pongono rimedio e ribaltano la gara in loro favore. Per tutta la partita, però, le biancorosse hanno dato del filo da torcere alle prime della classe. Rimpianto, nel terzo parziale, per essere risaliti dal 18-23 al 23-24 fallendo l’aggancio nel finale: segno dell’anima combattiva della squadra di coach Guerriero. Buona prova in attacco delle cuneesi, migliori le albesi in ricezione ed al servizio. In quest’ultimo fondamentale, troppi gli errori hanno condizionato il risultato finale. La prossima sfida vedrà le ‘gattine’ ospiti delle compagne di network della Pallavolo Valle Belbo: in palio un posto diretto ai quarti di finale.

Si chiude con cinque vittorie in altrettante gare il girone H della seconda fase per l’Under 14 Rossa. Grande lotta tra le mura amiche dell’Ex Media 4 per le biancorosse allenata da Pietro Violino, protagoniste di una vera e propria maratona con le rivali monregalesi dell’LPM BAM. Il 3-1 finale è frutto di quattro set molto tirato, tre dei quali aggiudicati soltanto ai vantaggi. Altra sfida tra società dell’Academy Network: ai quarti di finale, le cuneesi affronteranno le amiche della Pallavolo Valle Belbo. Sconfitta, invece, per le gattine dell’Under 14 Bianca. Quella vista sabato pomeriggio non era la squadra vista contro il Savigliano o contro il Fossano. Contro il Dogliani è scesa in campo una squadra dimezzata, lontana parente di quella che ha deliziato, in alcune occasioni, i tifosi presenti in palestra.

Buona prestazione per le gattine dell’Under 13 che, al cospetto di un Savigliano tecnicamente più preparato, non partono già battute ma con una strenua difesa provano a mettere in difficoltà le avversarie. Nonostante la sconfitta quindi il bicchiere si può ritenere mezzo pieno.

Buona vittoria in trasferta per la Prima Divisione Rossa che ha la meglio sulle ‘cugine’ del VBC Dogliani. Buona partenza per le ragazze di coach Peron che solo nel primo set hanno un passaggio a vuoto in ricezione, risolto dal lungo turno al servizio di Giraudo. Nei successivi parziali la partita è stata ben gestita e controllata dalla formazione cuneese. Da segnalare gli ingressi positivi di Boufandar (Under14) e Cavallera (Under16). Il prossimo turno casalingo vedrà le cuneesi protagoniste con la capolista Volley Roero Città di Canale. Nonostante le numerose assenze, la Prima Divisione Bianca si aggiudica l’incontro con il Volley Roero. Grazie a battute efficaci ed i contrattacchi di Thior, Donadei e Teppa, a parte qualche errore in più nel terzo set, la formazione di coach Francesconi ha chiuso la gara con il punteggio di 3-0. Buona prestazione di Risso al centro, in sostituzione di Giraudo. Buoni riscontri anche dagli innesti di due giocatrici dell’Under 16: Arianna Ferrua e Teresa Fontana.

Vittoria agevole per le Allieve del campionato CSI che si impongono 3 set a 0 nella trasferta di Piasco. Sin dalle prime battute le cuneesi non danno la possibilità alle piaschesi di reagire ed evitare il ruolo di vittima sacrificale. Forse non saranno queste le partite che rappresentano i banchi di prova, veritieri, per le ragazze di coach Guerriero, ma è altrettanto vero che non ci sono mai vittorie scontate, specie nella pallavolo. Il gioco sta migliorando sempre più. Amara sconfitta, invece, per le Ragazze del campionato CSI, costrette alla resa nel derby con l’Auxilium Cuneo.