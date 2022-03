Pattinaggio: quinto posto per la Victoria Alba a Novara

I Campionati regionali Fisr della specialità “gruppi spettacolo” hanno aperto come di consueto la stagione agonistica per gli atleti della Victoria Alba Pattinaggio asd.

Il quartetto albese Keep Calm – formato da Sophie Bianco, Sara Destefanis, Michela Marino e Benedetta Martino – ha gareggiato a Novara nella categoria Quartetti Divisione Nazionale, portando in pista un nuovo programma di gara ispirato al film “The greatest showman”.

Le quattro ragazze hanno dimostrato un'importante maturazione, migliorando i loro punteggi in entrambi i segmenti (contenuto del programma e presentazione artistica) rispetto alla passata stagione. Nella categoria più affollata della giornata, la formazione della Victoria ha ottenuto un buon quinto posto finale, che ripaga dell'impegno degli ultimi mesi di allenamento e dà fiducia in vista dei prossimi appuntamenti.

Sulla stessa pista si è tenuto qualche settimana fa, lo stage nazionale “Città di Novara”, a cui hanno partecipato ben venti atleti albesi, tutti impegnati in sessioni di allenamento volte a migliorare la preparazione fisica, la tecnica e l'impostazione artistica del pattinaggio, tenuti da allenatori dello staff della nazionale azzurra; a coronare il week-end di lavoro, lo spettacolo “Novara Talent Show”, in cui sono stati protagonisti assoluti i migliori talenti del panorama internazionale, accolti dall'entusiasmo dei moltissimi partecipanti allo stage, a loro volta coinvolti nell'ouverture dello spettacolo.

Dopo mesi intensi di lavoro, i ragazzi della Victoria sono quindi pronti ad affrontare le competizioni nel migliore dei modi, tutti con l'obiettivo di mostrare a giuria e pubblico i propri progressi.