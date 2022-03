Sport: dal 1° maggio decade il Green Pass per atleti e spettatori, le mosse del Governo

Il Governo è al lavoro per varare un programma completo di riaperture, al fine di lasciare alle spalle i mesi difficili dell'emergenza sanitaria.

La prima notizia riguarda il Green Pass, che verrà totalmente rimosso a partire dal primo di maggio.

In ambito sportivo, servirà fino al 30 di aprile l'esibizione del green pass base per accedere agli impianti sportivi all'aperto, mentre il green pass rafforzato (con relativa vaccinazione), sarà anch'esso operativo fino alla medesima data. Quest'ultimo sarà richiesto per accedere a piscine, centri natatorie, palestre, sport di squadra e da contatto e per assistere alle manifestazioni al chiuso.

Al contempo è stato annunciato il termine dello stato di emergenza al prossimo 31 di marzo.