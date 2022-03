Volley A2M. Covid, salta Cuneo-Lagonegro. Wagner: "Stop imprevisto, ma più tempo per recuperare gli infortunati" (VIDEO)

Proprio mentre l'Italia si prepara ad allentare le misure restrittive, il Covid torna a rialzare la testa. A farne le spese anche il campionato di volley maschile, nel quale tornano a riaffiorare i rinvii: ultimo, in ordine di tempo, quello che non vedrà in campo, domenica prossima 19 marzo, Cuneo e Lagonegro. Nella giornata di giovedì dalla Basilicata è giunta, infatti, la notizia che quattro atleti della Cave del Sole risultano positivi al Covid-19, mentre altri presentano alcuni sintomi. Risultato: isolamento per almeno 5 giorni dei lucani e trasferta in terra piemontese saltata.

Alla Lega non restava che prendere atto della situazione e rinviare l'incontro. Quando si recupererà? Al momento non esiste una data ufficiale, anche se verosimilmente le uniche disponibili sembrano essere quelle di mercoledì 30 o giovedì 31 marzo: l'ultima giornata, in programma domenica 3 aprile, tutte le gare si debbono svolgere in contemporanea per regolamento, dunque é impensabile pensare ad un posticipo. Inoltre, Lagonegro nella 26ª giornata osserva il proprio turno di riposo, mentre Cuneo giocherà in casa il derby con Mondovì: una situazione logisticamente "comoda" per entrambe le squadre.

Intanto, però, si deve fare i conti con l'ennesimo stop agonistico. Che in un periodo così ravvicinato ai playoff può rappresentare un'arma a doppio taglio: più tempo per la preparazione, o perdita del ritmo gara? "Uno e l'altro - dice l'opposto brasiliano della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, Wagner Pereira da Silva ai nostri microfoni - Interrompere le partite è un handicap perché si perde il ritmo acquisito, ma a noi servirà per recuperare i giocatori che hanno dei problemi".

E Cuneo di questi tempi non se la passa benissimo dal punto di vista fisico: all'assenza forzata di Matteo Pedron (il recupero è lento, ma graduale: il palleggiatore si sta allenando in modo differenziato accanto ai compagni), domenica scorsa a Siena coach Serniotti ha dovuto far fronte ad un problema fisico che ha colpito anche il vice di "Pedro", Luca Filippi: "Stanno entrambi meglio - continua Wagner - Filippi in settimana si è allenato normalmente, mentre per Pedron saranno ancora necessari alcuni giorni prima che possa unirsi al resto del gruppo, ma stiamo arrivando. Speriamo di essere al completo per i playoff e disputare un'ultima parte di campionato all'altezza delle aspettative".

L'opposto brasiliano ci parla infine della preparazione che l'allenatore Roberto Serniotti ha programmato per avvicinare la squadra ai playoff e che vi invitiamo ad ascoltare nell'intervista video a seguire.