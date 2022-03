Il 28 marzo a Levaldigi si inaugura la rotta che collegherà la Granda con Roma

Dal prossimo 28 marzo, in concomitanza con l’avvio della stagione estiva 2022, dall’Aeroporto di Cuneo si potrà volare con Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Italia e in Europa, verso lo scalo di Roma Fiumicino.

Il nuovo collegamento con la capitale, con quattro frequenze settimanali nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, rappresenta la quarta destinazione proposta dalla compagnia irlandese sullo scalo cuneese dopo Cagliari, Bari e Palermo. Le informazioni relative a orari e acquisto biglietti sono consultabili sul sito www.ryanair.com



Lunedì, per il primo collegamento, ci sarà un'inaugurazione speciale. Il volo su Roma è sicuramente atteso da anni nella nostra provincia e non solo. Gli orari e la frequenza sono tali da poter incontrare l'interesse anche di altre province piemontesi. La partenza, lunedì 28 marzo, sarà alle 14.25, con arrivo a Roma Fiumicino alle 15.40.