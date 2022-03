Il sindaco di Morozzo scrive alla Provincia: "Urgente il rifacimento dei 10 km che portano a Sant'Albano Stura"

Non è tra le provinciali più trafficate della Granda ma di sicuro, viste le sue condizioni e dimensioni, è un'arteria - la provinciale 43 - messa a dura prova dai comunque numerosi passaggi quotidiani che la interessano. Spesso mezzi pesanti, che utilizzano questa strada che si snoda tra i campi e che collega il Fossanese con il Monregalese.

E proprio sulle sue condizioni, nei giorni scorsi, hanno fatto sentire la propria voce alcuni amministratori della zona, in particolare il sindaco di Morozzo Mauro Fissore, che ha scritto alla Provincia, competente sulla strada, sollecitando un intervento per il rifacimento.

Questa la lettera inviata all'ente.

Facendo seguito alle varie iniziative intraprese dalle nostre Amministrazioni

che hanno visto la nutrita partecipazione delle popolazioni locali, a suo tempo

supportate anche dal consistente appoggio delle amministrazioni comunali

confinanti, con la presente, vogliamo invitare l'amministrazione provinciale nel

considerare urgente la progettazione per il rifacimento e messa in sicurezza del tratto di strada provinciale di circa 10 Km che unisce le nostre due comunità.



Riteniamo opportuno insistere in tal senso e farci portavoce degli utenti che

manifestano giustamente preoccupazione nel transitare quotidianamente su questa

strada ormai strettissima per gli attuali standard dei veicoli circolanti. In particolare, il rischio d'impatto è molto elevato nelle situazioni di incrocio con mezzi pesanti, mancando completamente, in più punti, banchine laterali o spazi idonei in quanto non asfaltati e sicuramente allo stato attuale molto pericolosi anche per opere di canalizzazioni autorizzate a filo carreggiata.



Confidando in una ulteriore Vs. condivisione di responsabilità nel considerare il

nostro appello, al fine di reperire le risorse necessarie per procedere alla

progettazione dell’intervento risolutivo quanto mai necessario, anche alla luce delle

probabili possibilità di finanziamento afferenti al PNRR, ci preme sottolineare

trattarsi di strada molto trafficata che unisce zone importanti del nostro territorio

provinciale, zona fossanese e zona monregalese e, non da ultimo, utile bretella per

accedere al casello autostradale di Sant’ Albano Stura in fraz. Ceriolo.