Il protocollo tra Unatras e MIMS potrebbe scongiurare il fermo dei tir: sabato assemblea nella sede FAI Cuneo

Sembra sgonfiarsi la crisi del mondo autotrasporto, legata al problema caro carburante. Il protocollo d'intesa siglato da Unatras (l'Unione delle associazioni nazionali più rappresentative dell’autotrasporto) con il MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) pare accontentare tutti e scongiurare il tanto temuto fermo dei camion del 4 aprile che avrebbe paralizzato l'Italia intera.

Nonostante ci siano focolai di proteste al Sud, in particolare Sardegna e Puglia, in Granda invece si fa un passo indietro. La manifestazione di tir che era stata annunciata a partire da domani, sabato 19 febbraio, si sposta nella sede di FAI Cuneo per un approfondimento su misure e contenuti del protocollo siglato.

L'assemblea urgente degli autotrasportatori è convocata a partire dalle ore 10 di sabato 19 marzo in via Benessia 7 a Cuneo. Saranno trattati i seguenti temi: caro gasolio e norme a sostegno del caro gasolio; misure per il riequilibrio delle condizioni di mercato delle imprese dell’autotrasporto; attività legate alla prosecuzione dello stato di agitazione.

“Abbiamo rinunciato alla manifestazione in accordo con le segreterie nazionale e la Prefettura di Cuneo – spiega Alberto Giaccardi, Segretario FAI Provinciale Cuneo -. Questo protocollo mette solide basi per una conclusione dello stato di agitazione che avrebbe portato al fermo del 4 aprile”.

Cosa prevede questo protocollo? “Il massimo che si poteva chiedere in questo periodo – dichiara Giaccardi -: il rimpinguo sulle deduzioni delle accise, l'aumento dei contributi a favore della categoria e soprattutto le parti legate al tavolo delle regole. Sarà infatti possibile definire in modo più legiferato le tariffe dell'autotrasporto con clausole di adeguamento automatico all'aumento del costo del carburante”.

In conclusione, se il protocollo siglato tra Unatras e MIMS verrà recepito, trasformato in legge nel pomeriggio di oggi (venerdì 18 marzo) e se le misure scritte nella norma rispecchieranno questi intendimenti, il fermo dei tir sarà scongiurato.