Massimo Silvestro confermato alla presidenza dell’Unione Trebbiatori Cuneo

“Dal 1945 l’Unione Trebbiatori è la casa degli agromeccanici di Cuneo, ed è importante constatare come il tessuto associativo non si sia affatto disunito negli ultimi due anni, tanto difficili per tutti. Oggi però si deve ripartire con decisione nel modo che ci contraddistingue, concreti e giusti nel rispondere in modo puntuale alle esigenze degli agromeccanici della nostra provincia, offrendo servizi e indicazioni rispondenti ai reali bisogni del settore”. Lo ha detto Massimo Silvestro, riconfermato alla presidenza dell’Unione Trebbiatori Cuneo, durante l’Assemblea che si è svolta a Fossano giovedì 17 marzo. “Oggi assistiamo al rincaro fuori scala dei mezzi agricoli e del gasolio. La nostra categoria è la prima ad essere coinvolta e danneggiata da questi aumenti perché acquistiamo gasolio e macchinari al posto delle aziende agricole. La situazione è drammatica, e limitarci a riconoscerla non porta a nulla, occorre confrontarci tra noi e decidere insieme quali strategie adottare”, ha proseguito Silvestro.

Intervenuto all’Assemblea, il presidente Uncai Aproniano Tassinari ha detto: “Dal dopoguerra non abbiamo mai vissuto momenti così difficili. Dove c’è aggregazione c’è però conoscenza. Occorre quindi incontrarsi, capire le problematiche di ciascuna parte per arrivare a una voce univoca e a uno spirito di coesione. Dalla nuova Pac alle tecnologie digitali, l’agricoltura cambia per inseguire un consumatore che chiede professionisti in campo. Questo ci deve dare qualche garanzia perché l’agricoltore dovrà sempre essere affiancato da agromeccanici orientati verso futuro e innovazione”.

L’incontro è proseguito con il presidente dell’associazione Confartigianato di Cuneo Luca Crosetto e con i rappresentanti della Polizia Stradale, il Vice Ispettore Nicola Mattio e l’Assistente Capo Pier Andrea Allasia, che hanno ricordato ai terzisti le più importanti norme di circolazione dei mezzi agricoli e alcune caratteristiche di trattrici e rimorchi con omologazione europea.

Infine, dopo gli interventi degli sponsor della giornata Capello - Attrezzature e tecnologie per la raccolta dei cereali, Daziano Lubrificanti, l’ufficialità della conferma di Massimo Silvestri alla guida dell’Unione Trebbiatori Cuneo e del Vicepresidente Fabrizio Gastinelli. Già programmate riunioni tematiche sui vari comparti del settore, in primis caro carburante, insieme a tutto il Comitato esecutivo.