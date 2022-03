Ciao Bruno, sei una bella persona!

Caro Bruno,

ho appena saputo che, anche Lassù, sono stati conquistati dalla versatilità e solidità della Yeti, e hanno quindi richiesto la presenza del miglior venditore, certi che con uno dei tuoi sorrisi avrebbero suggellato il contratto per rinnovare il parco macchine del Paradiso.

Scusa la battuta - hai ragione, un po’ stupidotta - ma non riesco a pensare a te senza andare proprio ai tuoi modi buoni, al tuo carattere gioviale, alla tua battuta pronta, e ai tuoi bei sorrisi.

In tanti anni, al di là della tua competenza, io e la mia famiglia ti abbiamo conosciuto così, come un punto di riferimento, una persona onesta, “uno di famiglia”.

Stasera, quando mi hanno detto che non avremmo più potuto declamare le doti della Yeti insieme, sono stato un po’ seduto in macchina, e ho capito che mi mancherai un sacco. Non ci frequentavamo, avevamo un rapporto professionale, ma ho sempre pensato che sulla mia strada avrei voluto incontrare più persone come te.

So che lasci un vuoto incolmabile in tante persone, che - come me, ognuna a modo suo - ti hanno apprezzato e voluto bene. Non è forse questo il traguardo più grande?

Mi raccomando, Lassù, fai un buon prezzo: sono clienti esigenti, ma che sanno apprezzare uno come te.

Un grande abbraccio, tra un lacrimone e l’altro: sei una bella persona.

Nicolò