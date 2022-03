LETExpo: Assotrasporti riassume così la manifestazione della logistica sostenibile

LETExpo – Logistics Eco Transport, l’evento fieristico su logistica, trasporti e intermodalità sostenibile giunge al suo ultimo giorno e Assotrasporti sottolinea come, dopo il lungo periodo di pandemia, il luogo migliore per tornare ad incontrarsi e confrontarsi sia, una manifestazione del settore. Considerando il periodo di difficoltà che l’autotrasporto e la logistica stanno affrontando, anche a causa del caro-carburante, le fiere sono un’opportunità fondamentale per portare l’attenzione dell’opinione pubblica e della politica verso lo sviluppo sostenibile.



Il fulcro dell’evento è stato l’incontro tra il mondo delle imprese, delle Istituzioni, delle professioni, delle associazioni e della formazione per discutere delle novità green nel settore del trasporto. La manifestazione è strategica per la ripresa economica dell’Europa e dell’Italia, nella fattispecie perché tramite i progetti promossi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si pone l’accento sulla transizione ecologica e digitale, che rappresentano un’opportunità per la crescita dell’autotrasporto e della logistica. Infatti, durante le giornate si sono susseguiti incontri e convegni con personalità di spicco e politici, per discutere attivamente delle difficoltà del settore e dello sviluppo che si vuole intraprende nei prossimi anni, per sostenere una categoria fondamentale per l’economia nazionale italiana.



Assotrasporti ha reso la sua area espositiva un luogo di confronto tra autotrasportatori, autisti, ma anche imprese, professionisti ed esperti del settore. “Indubbiamente, per l’associazione, le fiere sono un’occasione per raccogliere proposte e idee da poter integrare nel programma di riforma del settore e ricercare soluzioni concrete ed efficaci favorendo gli operatori del settore” afferma il Presidente di Assotrasporti Secondo Sandiano.

La logistica è fondamentale per la ripresa economica e l’incontro di tutti i players è imprescindibile per lo sviluppo di una proposta efficace, non solo per le problematiche attuali, ma anche nell’ottica di uno sviluppo maggiormente tecnologico e sostenibile. “Bisogna ricordare che il settore dell’autotrasporto affronta da anni anche un’importante carenza di autisti, questo perché attualmente il ruolo non genera attrattiva. Fondamentale, quindi, che il dialogo sulla sostenibilità sia incentrato anche su tematiche sociali ed economiche, perché lo sviluppo e la ripresa devono partire dagli autotrasportatori e dalle loro necessità” sottolinea Fabrizio Civallero, Segretario Nazionale Assotrasporti.



LETExpo ha voluto accendere i riflettori sul settore della logistica, dei trasporti e dell’intermodalità, creando opportunità di dialogo tra i players, incentivando la partecipazione della politica, indicando quali siano le problematiche che attualmente affliggono la categoria e incentivando un percorso verso la sostenibilità.