Addio a Claudio Giraudo, fondatore della ditta “Euro C” a Borgo San Dalmazzo

Borgo San Dalmazzo in lutto per la morte di Claudio Giraudo, 88 anni, fondatore di “Euro C”. Si tratta del primo negozio di di elettrodomestici aperto con la moglie Anna in città: nel 1956 in via Garibaldi, poi trasferito e ampliato nell'attuale sede in Largo Argentera, nel lontano 1961. Una attività solida portata avanti dal figlio Elio.

Era ricoverato all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, dove è morto nella notte tra venerdì e sabato.

Originario di Beguda, Claudio Giraudo è stato anche assessore comunale al Commercio dal 1985 al 1990 con la Giunta Borgogno, e poi ancora consigliere fino al 1993.

Lo ricorda l'ex sindaco Marco Borgogno: “Uno dei miei tanti miei assessori, aveva dieci anni più di me, molta esperienza, e lo ricordo con grande simpatia. Erano tempi in cui si faceva molto. Era un attivissimo commerciante, aprì il primo negozio di elettrodomestici in città, quando il mondo stava cambiando”.

“Un personaggio di spicco – aggiunge il sindaco Gian Paolo Beretta -, siamo dispiaciuti come amministrazione perché perdiamo un commerciante valido che ha contribuito allo sviluppo della città, sia a livello economico che politico. Un uomo attento al bene pubblico che ha portato avanti una certa idea di città”.

Vedovo dal 2009, Claudio Giraudo lascia i figli Giancarlo, Elio, Claudia, il fratello Franco, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali, provenienti all'ospedale Santa Croce di Cuneo, saranno celebrati lunedì 21 marzo alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Dalmazzo. Seguirà la tumulazione nel cimitero locale.

Il rosario sarà recitato domenica 20 marzo alle 19, sempre nella parrocchiale.